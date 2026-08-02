केतुंगाधाम में पहली सोमवारी पर उमड़ेगा आस्थ का जनसैलाब
प्रकृति की गोद में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक एवं ऐतिहासिक तीर्थस्थल केतुंगाधाम में सोमवार, 3 अगस्त से श्रावण मास के प्रथम सोमवार के साथ भव्य श्रावणी मेले
बानो, प्रतिनिधि। प्रकृति की गोद में स्थित प्रसिद्ध धार्मिक व ऐतिहासिक तीर्थस्थल केतुंगाधाम में सोमवार, 3 अगस्त से श्रावण मास के प्रथम सोमवार के साथ भव्य श्रावणी मेले का शुभारंभ होगा। मेले को लेकर क्षेत्र में भक्तिमय माहौल है।
श्रावणी मेले की तैयारी
रविवार शाम से ही कावंरियों और शिवभक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जबकि सोमवार सुबह से भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। इस वर्ष श्रावण के चारों सोमवार यानी 3, 10, 17 और 24 अगस्त को पड़ रहे हैं। इन सभी दिनों भगवान शिव का विशेष जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, पूजा-अर्चना एवं धार्मिक अनुष्ठान होंगे। श्रद्धालु विभिन्न नदियों और जलस्रोतों से पवित्र जल लाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे तथा परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करेंगे।
सुविधाओं का प्रबंध
श्रावणी मेले के सफल आयोजन को लेकर श्रावणी मेला समिति, न्यास समिति व मानव धर्म रक्षक संघ ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंदिर परिसर, पहुंच पथ और आसपास के क्षेत्रों की साफ-सफाई, सुरक्षा, पार्किंग, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल तथा श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन की व्यवस्था की गई है। आयोजकों का कहना है कि दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। मेले में झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है।
भजन संध्या एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम
श्रावणी मेले के अंतिम सोमवार की पूर्व संध्या पर मंदिर परिसर में भव्य भजन संध्या एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। आयोजन समिति ने श्रद्धालुओं से धार्मिक मर्यादा बनाए रखते हुए शांतिपूर्वक दर्शन-पूजन करने और मेले को सफल बनाने में सहयोग की अपील की है।
फोटो
पी5- बानो का केतुंगाधाम
-
प्रश्नोत्तरी
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें