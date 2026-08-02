कृष्णा विहार में आज से शुरू होगी श्री शिव महापुराण कथा
रामपुर। पावन श्रावण मास के शुभ अवसर पर कृष्णा विहार में सात दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह धार्मिक आयोजन आज यानी रविवार
पावन श्रावण मास के शुभ अवसर पर कृष्णा विहार में सात दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यह धार्मिक आयोजन आज यानी रविवार से शुरू होकर आठ अगस्त तक चलेगा। कथा का समय प्रतिदिन सायं 6:00 बजे से रात्रि 9:00 बजे तक निर्धारित किया गया है। पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना ने समस्त शिव भक्तों व श्रद्धालुजनों से सपरिवार कथा स्थल पर समय से पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की दिव्य कथा का श्रवण करने तथा पुण्य एवं धर्मलाभ अर्जित करने का आहवान किया है।
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