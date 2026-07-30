सप्ताह भर दोआबा में गूंजेगा संत रविदास का समरसता संदेश

फतेहपुर, संवाददाता संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर निकली समरसता संकल्प यात्रा का गुरुवार को जिले में भव्य स्वागत किया गया। वाराणसी से पवित्र कलश और यात्रा रथ लेकर पहुंचे जिला संयोजकों का खागा सीमा पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसके बाद कलश को शांति नगर स्थित बांके बिहारी मंदिर में स्थापित कर पूजा-अर्चना की गई।

यात्रा का शुभारंभ

यात्रा का शुभारंभ उनकी पावन जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर काशी वाराणसी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। जहां सभी जिलों से यात्रा के संयोजकों ने पवित्र कलश प्राप्त किए। जिले से जिला संयोजक राम सजीवन कोरी तथा सह-संयोजक पंकज त्रिपाठी, प्रसून तिवारी एवं धर्मेन्द्र सिंह सिंगरौर यात्रा रथ एवं पवित्र कलश लेकर जिले पहुंचे। जनपद की सीमा खागा में यात्रा का भव्य स्वागत किया गया तथा विधि-विधान से कलश की पूजा-अर्चना हुई। इस मौके पर राज्यमंत्री कृष्णा पासवान, विधायक राजेंद्र पटेल, पूर्व मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक विकास गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष अन्नू श्रीवास्तव, हसवांब्लॉक प्रमुख विकास पासवान आदि स्वागत में शामिल रहे। बाद में शहर के शांति नगर स्थित बांके बिहारी मंदिर में कलश स्थापित किया गया। बताया गया कि यात्रा सात दिनों तक जिले की सभी छह विधान सभाओं और 23 मंडलों में भ्रमण करेगी। जहां विभिन्न कार्यक्रमों से संत रविदास के जीवन चरित्र, उनके विचारों और सामाजिक समरसता के संदेश का दिया जाएगा।