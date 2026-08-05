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हसवां में संत रविदास के पावन रथ एवं कलश यात्रा स्वागतस्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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फतेहपुर में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर रथ और कलश यात्रा का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं और भाजपा कार्यकर्ताओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया और समाज में समरसता, समानता और मानवता का संदेश फैलाने का संकल्प लिया। यात्रा ने भक्तिमय वातावरण में विभिन्न क्षेत्रों से होकर यात्रा की।

हसवां में संत रविदास के पावन रथ एवं कलश यात्रा स्वागतस्वागत
हसवां में संत रविदास के पावन रथ एवं कलश यात्रा स्वागतस्वागत

फतेहपुर। संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के पावन उपलक्ष्य में पावन रथ एवं कलश यात्रा को भ्रमण किया जा रहा है। बुधवार को हसवांमंडल के विभिन्न स्थानों पर यात्रा पहुंची तो लोगों ने भव्य स्वागत किया। श्रद्धालुओं, सामाजिक संगठनों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्पवर्षा कर यात्रा का अभिनंदन किया तथा संत रविदास महाराज के समरसता, समानता और मानवता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। सदर विधानसभा व हसवां मंडल के कोर्रा सादात, मीरपुर, शाहीपुर, मीसा एवं औरेई सहित विभिन्न क्षेत्रों से होकर यात्रा गुजरी। पूरे मार्ग में संत रविदास महाराज के जयघोष एवं भजनों से वातावरण भक्तिमय बना रहा।

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समरसता संकल्प यात्रा के जिला संयोजक राम सजीवन कोरी ने कहा कि यह यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और समरसता का महा अभियान है। कार्यक्रम में सुरेंद्र मौर्य, शशांक सिंह, सुजीत तिवारी, पवन साहू, कौशलेश पाण्डेय, निरंजना पासवान, माया देवी समेत अन्य तमाम लोग मौजूद रहे।

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