वाल्मीकि जयंती पर शोभायात्रा 26 अक्टूबर को
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बरेली। महर्षि भगवान वाल्मीकि जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 26 अक्टूबर को भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। भगवान वाल्मीकि शोभायात्रा प्रबंध समिति के अध्यक्ष अंशु आर्या ने बताया कि शोभायात्रा की तैयारियों के लिए 10 अगस्त को भगवान वाल्मीकि आश्रम, प्रेमनगर में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें समाज के सम्मानित बुद्धिजीवियों और वरिष्ठजनों की सर्वसम्मति से शोभायात्रा समिति के अध्यक्ष का चयन किया जाएगा, साथ ही यात्रा की रूपरेखा पर विचार होगा।
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