वाराणसी से आई पवित्र मिट्टी का नवीगंज में हुआ पूजन
संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा कलश वंदन यात्रा का शुभारंभ नवीगंज में हुआ। यह यात्रा गुरु रविदास के सामाजिक समरसता और भाईचारे के संदेश को फैलाने के उद्देश्य से निकाली गई है। यात्रा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जाएगी और श्रद्धालुओं को कलश दर्शन कराएगी।
संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के 650वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में भाजपा के समरसता संकल्प अभियान के तहत शुक्रवार को कस्बा नवीगंज स्थित तरावादेव टोल प्लाजा से कलश वंदन यात्रा का शुभारंभ हुआ। यात्रा का मुख्य उद्देश्य गुरु रविदास के सामाजिक समरसता, समानता और भाईचारे के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना है। पूरा वातावरण जयघोष से गुंजायमान रहा। कार्यक्रम के दौरान संत रविदास की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर (वाराणसी) की पवित्र मिट्टी से भरे कलश का विधिवत पूजन एवं वंदन किया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं व भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरु रविदास के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।
भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक गुप्ता ने कहा कि संत रविदास ने सामाजिक छुआछूत और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाकर समाज को एकता के सूत्र में पिरोया। यह यात्रा प्रदेश के सभी जनपदों, मंडलों व विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण करेगी तथा प्रत्येक मंडल के पांच प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को कलश दर्शन कराए जाएंगे।कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष ममता राजपूत, ज्ञानेंद्र चौहान, भूपेंद्र यादव, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विजेंद्र सिंह चौहान, विशाल वाल्मीकि, सत्येंद्र राजपूत, अनिरुद्ध चौहान, जिपं सदस्य प्रतिनिधि किशोर शाक्य, बृजेश कुमार आदि मौजूद रहे।
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