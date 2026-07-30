गोवर्धन में निकली गुरु परम्परा निभाने को दो मुड़िया शोभायात्राएं

ब्रज के प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेले के अंतिम दिन बुधवार को गोवर्धन धाम में साधु-संतों ने गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने सिर मुड़वाकर ढोल-मजीरे के साथ शोभायात्राएं निकालीं। मुड़िया साधु-संतों का हरिनाम संकीर्तन और भजन हर किसी को भक्ति में सराबोर कर गया। पहली शोभायात्रा सुबह तो दूसरी शाम के वक्त निकाली, जिसका भक्तों ने आरती उतारकर और पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। बुधवार की सुबह हर दिशा से उमड़ा जनसमुद्र, पग-पग पर होती गिरिराजजी की महिमा वंदना और मृदंग-ढोल-मंजीरों की धुनों पर संकीर्तन ने मुड़िया पूर्णिमा मेले के उल्लास को चरम पर पहुंचा दिया। बुधवार की सुबह 10 बजे कस्बे के चकलेश्वर क्षेत्र स्थित श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर के महंत रामकृष्ण दास महाराज के सानिध्य में ढोल, मजीरे, मृदंग के साथ नचाते-गाते संकीर्तन करते मुड़िया संतों की पहली शोभायात्रा निकाली गयी।

शोभायात्रा में सबसे आगे निशान व झंडिया लेकर भक्त चल रहे थे। शोभायात्रा में प्रसिद्ध संत श्रीपाद सनातन गोस्वामी के चित्र की भव्य झांकी बग्गी में विराजमान थी। शोभायात्रा चकलेश्वर महादेव मंदिर, सनातन गोस्वामी की भजन कुटी, चैतन्य महाप्रभु मंदिर, मानसी गंगा, गिरिराज मुकुट मुखारविंद मंदिर, दसविसा होकर हरदेवजी मंदिर पहुंची। यहां दर्शन कर शोभायात्रा में शामिल संत सौंख अड्डा, लक्ष्मी नारायण मंदिर, दानघाटी मंदिर होते हुए बड़ा बाजार, हाथी दरवाजा, नगर पंचायत कार्यालय होकर राधा श्यामसुंदर मंदिर पहुंचे, जहां शोभायात्रा का समापन हुआ। भक्तों ने जगह-जगह लोगों ने पुष्पवर्षा कर मुडिया संत-भक्तों और शोभायात्रा का स्वागत किया। शोभायात्रा में शामिल ट्रैक्टर में सवार रास बिहारी ठाकुरजी के सानिध्य में भजन मंडली भजन गाकर माहौल को भक्ति मय बना रही थी। शोभायात्रा में नगर के गणमान्य नागरिक, बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा आदि से भक्त और संतों ने आकर भाग लिया। शोभायात्रा का पुष्प वर्षा और आरती उतारकर भक्तों ने जगह-जगह स्वागत किया।दूसरी शोभायात्रा शाम को साढ़े चार बजे चकलेश्वर स्थित संत सनातन गोस्वामी की भजन कुटी से महंत गोपाल दास महाराज के सानिध्य में श्रीपाद सनातन गोस्वामी के डोले के साथ निकाली गयी। सैकड़ों की संख्या में मुड़िया संत हरिनाम संकीर्तन करते हुए चल रहे थे। यहां से शोभायात्रा शुरू होकर दसविसा, गिरिराज मुकुट मुखारविंद मंदिर, प्राचीन हरिदेव जी मंदिर, सौंख अड्डा, दानघाटी मंदिर, बड़ा बाजार, लक्ष्मीनारायण मंदिर, मोदी खाना, हाथी दरवाजा होकर पुन: चकलेश्वर पर सनातन गोस्वामी की भजन कुटी पहुंचकर सम्पन्न हुई। शोभायात्रा में श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी गद्दी के निशान चिन्ह सबसे आगे चल रहे थे। शोभायात्रा में गोवर्धन, बरसाना, राधाकुंड, वृंदावन, कामवन सहित विभिन्न स्थलों के साधु संत अपने आश्रमों से सिर मुड़ाकर शामिल हुए। इनके दर्शन पाकर भक्त भाव-विभोर हो गए। दोनों शोभायात्राओं के आगे नगर पंचायत के सफाईकर्मी सफाई करते हुए चल रहे थे, वहीं पुलिस की टीम भी सुरक्षा की दृष्टि से साथ चल रही थी।