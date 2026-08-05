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समरसता संकल्प अभियान के तहत कलश वंदन यात्रा पहुंचा चक्रधरपुर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चक्रधरपुर
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चक्रधरपुर में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में समरसता संकल्प अभियान के तहत कलश वंदन यात्रा का आयोजन हुआ। रांची स्थित पहाड़ी मंदिर से यात्रा का प्रारंभ हुआ। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने यात्रा का स्वागत किया। इस अभियान का उद्देश्य संत रविदास के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना है।

समरसता संकल्प अभियान के तहत कलश वंदन यात्रा पहुंचा चक्रधरपुर

चक्रधरपुर,संवाददाता संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज जी की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समरसता संकल्प अभियान के तहत मंगलवार को रांची स्थित पहाड़ी मंदिर से भव्य कलश वंदन यात्रा का शुभारंभ श्रद्धा एवं धार्मिक वातावरण में किया गया। पूजा-अर्चना और विधिवत कलश पूजन के बाद भाजपा संगठनिक जिला चक्रधरपुर के लिए कलश रथ को रवाना किया गया। रांची से कलश वंदन यात्रा का बंदगांव, कराईकेला सहित कई जगहों पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। वहीं चक्रधरपुर में कुम्हार टोली पहुंचने पर श्रद्धालुओं एवं कार्यकर्ताओं ने कलश का स्वागत, पूजन और वंदन किया। अभियान का उद्देश्य संत गुरु रविदास महाराज के समरसता, समानता, सामाजिक सद्भाव और मानव सेवा के संदेश को जन-जन तक पहुंचाना है।

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इस अवसर पर भाजपा संगठनिक जिला चक्रधरपुर के प्रभारी शैलेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष गुरुचरण नायक, डॉ. विजय सिंह गागराई, समरसता संकल्प अभियान के संयोजक तीरथ जमुदा, वार्ड पार्षद संजय पासवान, जिला प्रमुख राजेंद्र मछुआ, जिला मीडिया प्रभारी केदारनाथ नायक सहित कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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