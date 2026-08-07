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श्रृंग्वेरपुर धाम में बन रहा श्रीराम वनगमन थीम पर म्यूजियम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गंगापार
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मनोहारी दृश्यावली और चलचित्रों के माध्यम से जीवंत होंगे श्रीराम, सीता व लक्ष्मण के वनगमन प्रसंग (फोटो) नवाबगंज। पावन तपोभूमि श्रृंग्वेरपुर धाम में

श्रृंग्वेरपुर धाम में बन रहा श्रीराम वनगमन थीम पर म्यूजियम
श्रृंग्वेरपुर धाम में बन रहा श्रीराम वनगमन थीम पर म्यूजियम

श्रृंग्वेरपुर धाम में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, माता सीता एवं अनुज लक्ष्मण के वनगमन प्रसंग को आधुनिक तकनीक, मनोहारी चलचित्रों तथा आकर्षक दृश्यावली के माध्यम से सजीव रूप में प्रस्तुत करने के लिए भव्य म्यूजियम का निर्माण कराया जा रहा है। वह करीब 70 प्रतिशत तैयार भी हो चुका है। इस परियोजना से श्रद्धालुओं, पर्यटकों और नई पीढ़ी को श्रीराम के आदर्श जीवन, त्याग, मर्यादा और वनगमन की गौरवगाथा को निकट से जानने और समझने का अवसर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी उमेश तिवारी ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह म्यूजियम प्रदेश की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने के साथ-साथ उसे आधुनिक स्वरूप में जन-जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा।

उन्होंने कहा कि श्रृंग्वेरपुर धाम का संबंध भगवान श्रीराम के वनवास काल से जुड़ा है, इसलिए यहां विकसित हो रहा यह म्यूजियम श्रद्धा, आस्था और पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा।

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