श्री गुरु रविदास कलश वंदन अभियान का भव्य शुभारंभ
श्री गुरु रविदास कलश वंदन अभियान का भव्य शुभारंभ शनिवार को मुजफ्फरनगर में हुआ। इस आयोजन का उद्देश्य संत गुरु रविदास महाराज की पावन स्मृति को फैलाना और सामाजिक समरसता का संदेश देना है। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने कलशों का पूजा कर उन्हें रविदास मंदिरों एवं गांवों तक भेजा।
मुजफ्फरनगर संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की पावन स्मृति को जन-जन तक पहुंचाने और सामाजिक समरसता का संदेश देने के उद्देश्य से शनिवार को श्री गुरु रविदास कलश वंदन अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया। श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के माहौल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, मातृशक्ति एवं प्रबुद्ध नागरिक कार्यक्रम में शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चार और जय गुरु रविदास के उद्घोष के बीच पावन कलशों का पूजन कर उन्हें जिले के रविदास मंदिरों एवं ग्राम स्तर तक रवाना किया गया。
कार्यक्रम का उद्देश्य
इस अवसर पर उप्र के कौशल विकास राज्यमंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने कहा कि संत गुरु रविदास महाराज के आदर्श समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उनके बताए मार्ग पर चलकर ही समतामूलक और सशक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि संत गुरु रविदास महाराज ने समाज को समानता, भाईचारे, प्रेम और मानवता का संदेश दिया। उनके विचार आज भी समाज को नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं। कलश वंदन अभियान का उद्देश्य केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि समाज में समरसता, एकता और सद्भाव को मजबूत करना भी है। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं ने संत गुरु रविदास महाराज के चरणों में पुष्प अर्पित कर समाज में प्रेम, सद्भाव और सामाजिक समरसता बनाए रखने का संकल्प लिया। जयघोषों और भक्ति गीतों के बीच रवाना हुए पावन कलशों ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। यह अभियान अब जिले के विभिन्न रविदास मंदिरों और गांवों तक पहुंचेगा, जहां श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ कलशों का स्वागत करेंगे।
उपस्थित महत्वपूर्ण लोग
कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष डा. वीरपाल निर्वाल, चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप, पूर्व विधायक उमेश मलिक, नितिन मलिक, डा. सुभाषचंद शर्मा, ब्रजेश कौशिक, कार्यक्रम संयोजक एवं जिला उपाध्यक्ष सचिन त्यागी, कलश यात्रा संयोजक डॉ. श्वेता कौशिक, सह-संयोजक अजय सागर, आंचल तोमर, अंजलि चौधरी, रविकांत, दिनेश पुंडीर, लवी विकल, विशाल गर्ग, गौरव स्वरूप, हिमांशु सैनी, पंकज माहेश्वरी, रजत त्यागी, पुरोहित उंटवाल, अमित सुधा, राज सिंह, सुन्दर लाल, मंडल अध्यक्ष नंदकिशोर, प्रवीण खेड़ा, अमित शास्त्री, अनुज खैरवाल, बंटी बरला, बिट्टू, रक्षित नामदेव, विभोर सिंघल, कृष्णचंद, संदीप कुमार, निखिल रवि आदि मौजूद रहे
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