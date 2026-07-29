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प्रसिद्ध लंगोट मेला शुरू, बाबा मणिराम के दरबार में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिहारशरीफ
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बाबा मणिराम के दरबार में आषाढ़ पूर्णिमा से आठ दिवसीय ऐतिहासिक लंगोट मेले का आगाज हुआ है। डीएम उदिता सिंह और एसपी भरत सोनी ने विधिवत उद्घाटन कर श्रद्धालुओं के बीच पहुंचने का आह्वान किया। मेले में भक्तजन लंगोट अर्पित कर बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए जुट रहे हैं।

प्रसिद्ध लंगोट मेला शुरू, बाबा मणिराम के दरबार में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब

प्रसिद्ध लंगोट मेला शुरू, बाबा मणिराम के दरबार में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब 8 दिनों तक समाधि स्थल पर बिहार के कोने-कोने से पहुंचेंगे श्रद्धालु डीएम व एसपी ने लंगोट अर्पित कर मेले का किया विधिवत उद्घाटन फोटो बाबा01 - बाबा मणिराम के दरबार में बुधवार को लंगोट अर्पण करतीं डीएम उदिता सिंह, एसपी भरत सोनी व अन्य। बाबा02- माथे पर पूजा की थाल लेकर बाबा मणिराम के दरबार में जातीं डीएम उदिता सिंह, एसपी भरत सोनी व अन्य। बिहारशरीफ, कार्यालय प्रतिनिधि। आषाढ़ पूर्णिमा बुधवार से शहर के प्रसिद्ध बाबा मणिराम अखाड़ा (पिसत्ता घाट) में आठ दिवसीय ऐतिहासिक लंगोट मेले का भव्य आगाज हुआ। इसी के साथ बाबा के समाधि स्थल पर श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। सूबे के कोने-कोने से भक्तजन बाबा का आशीर्वाद पाने पहुंचने लगे हैं। 06 अगस्त तक भक्तों का तांता लगा रहेगा। चली आ रही परंपरा के अनुसार, डीएम उदिता सिंह और एसपी भारत सोनी ने बाबा के दरबार में सबसे पहले लंगोट अर्पित कर पूजा-अर्चना की और मेले का विधिवत उद्घाटन। जिले में अमन-चैन व समृद्धि की कामना की। इसी के साथ मणिबाबा के जयघोष से पूरा शहर गुंजायमान हो उठा। हर तरफ भक्ति का माहौल है।

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बाबा मणिराम के दरबार में लंगोट चढ़ाकर मनोकामना मांगने वालों में देश की कई बड़ी हस्तियां शामिल रही हैं

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सामान्य प्रश्न

लंगोट मेला कब शुरू हुआ?
लंगोट मेला आषाढ़ पूर्णिमा, जो बुधवार को थी, से शुरू हुआ।

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