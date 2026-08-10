हर-हर, बम-बम के जयघोष के साथ निकली कांवड़ यात्रा
सरयू घाट से जल लेकर छोटी काशी के लिए निकले कांवड़िए यात्रा छोटी काशी श्री गोला गोकर्णनाथ धाम के लिए रवाना हुई। कांवड़िया सरयू घाट से पवित्र जल लेकर भ
रमियाबेहड़। सरयू घाट से जल लेकर रामनगर बगहा से कांवड़ियों की भव्य यात्रा छोटी काशी श्री गोला गोकर्णनाथ धाम के लिए रवाना हुई। कांवड़िया सरयू घाट से पवित्र जल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए छोटी काशी की ओर निकले। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारों से पूरा क्षेत्र शिवमय हो गया। यात्रा के शुभारंभ से पूर्व श्रद्धालुओं ने सरयू घाट पर विधिवत पूजा-अर्चना की और पवित्र जल कांवड़ में भरकर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक का संकल्प लिया। इसके बाद कांवड़िया जयकारों के बीच गोला गोकर्णनाथ के लिए रवाना हुए।
यात्रा के आयोजक कपिल शुक्ला, मुक्ता शुक्ला, कमलेश शुक्ला, मनोज शुक्ला, आनंद शुक्ला गब्बर सिंह और राजेश सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कांवड़ियों ने पूरे रास्ते हर-हर महादेव और बोल बम के जयकारे लगाते हुए भक्तिभाव के साथ यात्रा की। श्रद्धालुओं ने कहा कि रामनगर बगहा से सरयू घाट का पवित्र जल लेकर छोटी काशी तक निकलने वाली यह कांवड़ यात्रा क्षेत्र की धार्मिक आस्था और सामाजिक एकजुटता का प्रतीक बनती जा रही है।
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