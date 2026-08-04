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कलश यात्रा पर पुष्पवर्षा कर किया गया पूजन अर्चन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सोनभद्र
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कलश यात्रा पर पुष्पवर्षा कर किया गया पूजन अर्चन

सोनभद्र। रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे रविदास कलश वंदन अभियान के तहत सोमवार को गौरीशंकर मंडल में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर कलश यात्रा का भव्य एवं श्रद्धापूर्ण स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के गौरीशंकर मण्डल अध्यक्ष रामबली मौर्या के नेतृत्व में चाड़ी माता मंदिर, बहुआर शंकर मंदिर, सोमनाथ मन्दिर, बरेला मन्दिर, राम जानकी मंदिर सहित विभिन्न स्थलों पर श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया तथा विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया। इस दौरान रविदास के समरसता, समानता, सामाजिक सद्भाव एवं मानवता के संदेश को जन-जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि रविदास के विचार आज भी समाज को एकता, सद्भाव और सामाजिक समरसता का मार्ग दिखाते हैं।

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पूरे कार्यक्रम के दौरान रविदास एवं भारत माता की जय के उद्घोषों से वातावरण भक्तिमय, उत्साहपूर्ण एवं राष्ट्रभक्ति की भावना से ओत-प्रोत रहा। इस मौके पर रामफल सोनकर, जय कुमार, रमेश भारती, रमेश सोनकर, जोखन सिंह, प्रदीप, रामकेश, अमन मौर्या आदि मौजूद रहे।

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