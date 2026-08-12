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संत गुरु रविदास जी की पावन कलश वंदन यात्रा निकाली

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बिजनौर
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में संत गुरु रविदास पावन कलश यात्रा निकलते श्रद्धालु नगीना, संवाददाता। धूमधाम से निकली संत गुरु रविदास जी की पावन कलश वंदन यात्रा। मोहल्ला लालमें संत

संत गुरु रविदास जी की पावन कलश वंदन यात्रा निकाली
संत गुरु रविदास जी की पावन कलश वंदन यात्रा निकाली

धूमधाम से निकली संत गुरु रविदास जी की पावन कलश वंदन यात्रा। मोहल्ला लाल सराय ग्राम धरमपुर ग्राम बदल्लोपुर ग्राम मट्ठेरी एवं मोहल्ला चौधराना मैं निकली संत गुरु रविदास जी की पावन कलश वंदन यात्रा।इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक रोहित रवि ने बताया की संत गुरु रविदास जी के 650 वे जन्मदिवस को भारतीय जनता पार्टी समरसता दिवस के रूप में मना रही है तथा 29 जुलाई से फरवरी 2027 गुरु रविदास जयंती तक विभिन्न कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे हैं जिस के निमित्त नगीना विधानसभा के गांव एवं नगर के रविदास मंदिरों में गुरु रविदास जन्म भूमि की पावन मिट्टी का यह कलश यात्रा के माध्यम से ले जाया जा रहा है एवं जो लोग काशी नहीं जा पाते हैं उन्हें उनके गांव में ही इस पावन कलश को नमन करने का अवसर योगी जी एवं मोदी जी ने दिया है।

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कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व विधायक सतीश गौतम, जिला उपाध्यक्ष फूल सिंह चौधरी,विधानसभा संयोजक नीरज बिश्रोई, मंडल संयोजक रोहित रवि, पूर्व मंडल अध्यक्ष सौरभ मित्तल,लवी मित्तल,संतोष देवी, जितेंद्र राठी, एड. अमिचंद् रवि,हरपाल सिंह, एड. टीकंदर,मनोहर सिंह, ओमप्रकाश सैनी, रविदास सभा के पूर्व अध्यक्ष राजकुमार सिंह,एड.रविकांत, मदनपाल सिंह,अश्वनी कुमार,अतुल भारती शिवा मिगलानी, विजय कुमार, हिमांशु कुमार,अमूल नंदा सहित हजारों महिलाएं एवं पुरुष उपस्थित रहे।

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