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भाजपा ने निकाली संत रविदास जयंती पर कलश वंदन यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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भारतीय जनता पार्टी द्वारा संत गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र में कलश वंदन यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा ग्राम रूपपुर टंडोला से शुरू होकर कई स्थानों से होती हुई पिलकपुर गुमानी में समाप्त हुई। यात्रा में संत रविदास जी की जन्मस्थली से पवित्र मिट्टी के कलश शामिल थे।

भाजपा ने निकाली संत रविदास जयंती पर कलश वंदन यात्रा

संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित कलश वंदन यात्रा का बुधवार को ठाकुरद्वारा विधानसभा क्षेत्र में भव्य आयोजन किया गया। यात्रा का शुभारंभ ग्राम रूपपुर टंडोला से हुआ, जो बैजनाथपुर, कमलापुरी खालसा, ठाकुरद्वारा,नगर जाटवान, वाल्मीकि बस्ती, फरीदनगर रोड और तिकोनिया होते हुए ग्राम पिलकपुर गुमानी में संपन्न हुई। मार्ग में जगह-जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प अर्पित कर कलश का स्वागत और पूजन किया। यात्रा में संत रविदास जी महाराज की जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर (वाराणसी) की पवित्र मिट्टी से भरे कलश शामिल किए गए। बताया गया कि पूरे देश में ऐसे 131 कलशों के साथ यह यात्रा निकाली जा रही है।

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यात्रा का नेतृत्व पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह चौहान ने किया, जबकि नगर मंडल महामंत्री दिनेश कुमार प्रजापति संयोजक रहे।सभा को संबोधित करते हुए राजपाल सिंह चौहान ने कहा कि संत रविदास जी ने समाज को समानता, समरसता और मानवता का संदेश दिया। उनका ''बेगमपुरा'' का विचार ऐसे समाज की परिकल्पना करता है, जहां कोई भूखा न रहे और समाज में ऊंच-नीच का कोई भेदभाव न हो। उन्होंने कहा कि यह कलश वंदन यात्रा आगामी 20 फरवरी 2027 तक विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित की जाएगी।यात्रा में भाजपा जिला मंत्री कशीश चौहान, लक्ष्य ग्रुप के डायरेक्टर अमित कुमार चौहान, नगर मंडल अध्यक्ष दीपक वाल्मीकि, एससी मोर्चा अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार सिंह, मीडिया प्रभारी कमलेश कुमार, महामंत्री संजय कुमार चौहान, पूर्व मंडल अध्यक्ष शिवेंद्र गुप्ता, मनोज कुमार चौहान, प्रदीप कुमार पाल, विपिन शर्मा, जयवीर सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और श्रद्धालु मौजूद रहे।

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