आजादी के जश्न में रंगेगा देहरादून, परेड ग्राउंड में गूंजेगा राष्ट्रगान

फोटो..-मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे ध्वजारोहण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रतिभाओं

देहरादून, वरिष्ठ संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस को पूरे जनपद में गरिमापूर्ण, भव्य और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस समारोह को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

समारोह की रूपरेखा गुरुवार को जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित बैठक में स्वतंत्रता दिवस समारोह की विस्तृत रूपरेखा तय की गई। डीएम ने कहा कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भव्य एवं भावपूर्ण तरीके से आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को कार्यक्रम के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करने तथा वर्ष 1947 के भारत विभाजन की विभीषिका से पीड़ित लोगों को कार्यक्रम में आमंत्रित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को विभाजन की त्रासदी से अवगत कराने के साथ ही सामाजिक विभाजन और असामंजस्य को दूर करने, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सद्भाव एवं मानव सशक्तिकरण की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जाए। मुख्य समारोह परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। जनपद के सभी सरकारी कार्यालयों में प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण होगा।परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री प्रातः 10 बजे राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। पुलिस बैंड की देशभक्ति धुनों के बीच राष्ट्रगान होगा। पुलिस, अर्धसैनिक बल, होमगार्ड, एनसीसी कैडेट्स एवं प्रांतीय रक्षक दल की टुकड़ियां भव्य परेड के माध्यम से राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देंगी।

सम्मानित किए जाने वाले लोग समारोह के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, राज्य आंदोलनकारियों, खिलाड़ियों तथा उत्कृष्ट सेवाओं के लिए पुलिस एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। 14 अगस्त की शाम 6 बजे से जनपद के प्रमुख चौराहों पर लाउडस्पीकर के माध्यम से देशभक्ति गीतों का प्रसारण किया जाए। साथ ही सरकारी भवनों एवं प्रमुख इमारतों को छोटे एलईडी बल्बों से आकर्षक ढंग से प्रकाशित किया जाएगा। उन्होंने शिक्षण संस्थानों में प्रातः 7 बजे प्रभात फेरी निकालने और इसके बाद विचार गोष्ठी, निबंध, खेलकूद प्रतियोगिताएं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। नगर निगम को पार्कों, स्मारकों, चौक-चौराहों तथा स्थापित प्रतिमाओं के आसपास विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के साथ ही रंग-रोगन एवं सौंदर्यीकरण के निर्देश दिए गए। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ‘हर घर तिरंगा’ अभियान को जनभागीदारी का व्यापक स्वरूप देने पर भी जोर दिया गया। ब्लॉक एवं विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्राएं और साइकिल रैलियां आयोजित कर अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

प्रकृति संरक्षण का संदेश स्वतंत्रता दिवस पर पर्यावरण संरक्षण से जोड़ते हुए पूरे जनपद में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत वृहद पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के माध्यम से देशभक्ति के साथ प्रकृति संरक्षण और भावनात्मक जुड़ाव का संदेश भी जन-जन तक पहुंचाया जाएगा।