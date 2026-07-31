बांका : विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का प्रभारी मंत्री ने अबरखा के पर्यटन मंडप से किया उद्घाटन
कटोरिया में श्रावणी मेला 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। बिहार सरकार के विभिन्न मंत्रियों ने मेले की सुविधाओं को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता जताई। प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने श्रद्धालुओं की सेवा का महत्व बताया। मेला प्रशासन ने सुरक्षा और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित किया है।
कटोरिया/ चांदन, हिंदुस्तान टीम। विश्व प्रसिद्ध बोल बम श्रावणी मेला 2026 का भव्य शुभारंभ गुरुवार को जिले के अबरखा धर्मशाला परिसर से विधिवत रूप से हुआ।
उद्घाटन समारोह
बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सह बांका के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संजय कुमार सिंह, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, बांका विधायक राम नारायण मंडल, अमरपुर विधायक जयंत राज, बेलहर विधायक मनोज यादव, धोरैया विधायक मनीष कुमार, कटोरिया विधायक पुरन लाल टुडू तथा विधान पार्षद विजय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से अबरखा स्थित पर्यटन मंडप का फीता काटकर कर श्रावणी मेले का शुभारंभ किया। साथ ही अबरखा धर्मशाला के समीप बनाई गई टेंट सिटी एवं जीविका दीदी की रसोई का भी फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इसके बाद पर्यटन विभाग के सांस्कृतिक मंच पर दीप प्रज्ज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के दौरान जिला प्रशासन की ओर से सभी अतिथियों का पौधा एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मान किया गया। इस मौके पर डीएम अंशुल अग्रवाल, एसपी अमितेश कुमार भी मौजूद थे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार सरकार प्रत्येक वर्ष श्रावणी मेला की व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने का कार्य कर रही है। उन्होंने जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मियों को बधाई देते हुए कहा कि सभी ने समन्वय के साथ काम कर श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि राजस्व मंत्री होने के नाते राज्य के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में लगने वाले मेलों का संरक्षण एवं श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है। वहीं बांका के प्रभारी मंत्री होने के कारण यहां आने वाले लाखों शिवभक्तों की सेवा और सुविधा उनकी विशेष जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कांवरिया पथ पर बेहतर गुणवत्ता वाली बालू बिछाई गई है, जिससे नंगे पैर चलने वाले श्रद्धालुओं को धूप में भी राहत मिलेगी। मुख्य मार्ग पर जहां कहीं भी कोई कमी है, उसे अगले तीन-चार दिनों में दूर करवाने की बात कही। कार्यक्रम को अन्य मंचासीन विधायक एवं विधान पार्षद ने भी सम्बोधित किया। इस मौके पर डीडीसी उपेंद्र कुमार, एसडीएम राजकुमार, डीटीओ अन्नू कुमारी, एसडीपीओ बेलहर रविन्द्र मोहन प्रसाद, पीएचईडी, भवन, विद्युत एवं पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता, बीडीओ देवाशीष कुमार, सीओ दिव्य प्रकाश, इंस्पेक्टर रंजीत कुमार, कटोरिया थानाध्यक्ष चंद्रदीप कुमार, सुईया थानाध्यक्ष कन्हैया झा सहित अन्य विभाग के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे। प्रभारी मंत्री ने कहा कि कटोरिया क्षेत्र के लोग वास्तव में सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं का मार्ग इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में कटोरिया के लोगों की सेवा भावना की चर्चा होती है। यहां के लोग जिस आत्मीयता से कांवरियों की सेवा करते हैं, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि सावन और भाद्रपद के दौरान श्रद्धालुओं की निस्वार्थ सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य है और इससे जीवन सार्थक हो जाता है। उन्होंने कहा कि बारिश भी शिवभक्तों का स्वागत कर रहा है और यह एक शुभ संकेत है। प्रभारी मंत्री ने स्थानीय विधायक सहित सभी जनप्रतिनिधियों से कहा कि एक महीने तक यह भूल जाइए कि विधानसभा क्षेत्र का कोई दूसरा काम भी है। पूरा समय श्रद्धालुओं की सेवा में लगाइए। स्वयं मैदान में उतरकर व्यवस्थाओं की निगरानी करें और श्रद्धालुओं की समस्याओं का तत्काल समाधान कराएं।
सेवा और विकास को प्राथमिकता
उन्होंने कहा कि यदि जनप्रतिनिधि स्वयं सेवा करेंगे तो समाज के लोग भी उससे प्रेरित होंगे। उन्होंने युवाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों और आम लोगों से भी पूरे सावन एवं भाद्रपद माह में स्वयंसेवक बनकर सेवा कार्यों में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व तथा पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए शिक्षा विभाग में 33 हजार शिक्षकों तथा लगभग 27 हजार आंगनबाड़ी सेविकाओं की बहाली प्रक्रिया शुरू होने का भी उल्लेख किया। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि बिहार तेजी से बदल रहा है और श्रावणी मेला का स्वरूप भी हर वर्ष अधिक भव्य एवं व्यवस्थित हो रहा है। यह केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि बिहार की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान है। आने वाली पीढ़ी को इसकी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने के लिए इसे पाठ्यक्रम में शामिल कराने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने सभी लोगों से पूरे मेला अवधि में स्वयंसेवक बनकर श्रद्धालुओं की सेवा करने का आह्वान किया। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संजय कुमार सिंह ने कहा कि इस वर्ष विभाग द्वारा अतिरिक्त पेयजल केंद्र, नए चापाकल, अस्थायी एवं स्थायी शौचालयों की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक आठ घंटे पर शौचालयों की साफ-सफाई सुनिश्चित की जा रही है। विभागीय सेवा शिविर में पेयजल, चिकित्सा, मालिश सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पेयजल और स्वच्छ शौचालय श्रद्धालुओं की सबसे बड़ी आवश्यकता है और इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि पूरे मेला क्षेत्र में साफ-सफाई की नियमित मॉनिटरिंग के लिए जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सूचना केंद्रों के माध्यम से श्रद्धालुओं को आवश्यक जानकारी एवं सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विभागीय प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए हैं तथा नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जनजागरूकता और बिहार की सांस्कृतिक विरासत का संदेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि बाबा धाम से लौटने वाला प्रत्येक श्रद्धालु बांका की उत्कृष्ट व्यवस्था, स्वच्छता और सेवा भावना को अपने साथ लेकर जाए। विधान पार्षद विजय कुमार सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में श्रावणी मेले की व्यवस्थाओं का निरंतर विस्तार हुआ है। श्रद्धालुओं के लिए शौचालय, पेयजल, आवास, स्वास्थ्य शिविर सहित अनेक सुविधाएं विकसित की गई हैं। साथ ही कांवरियों के लिए अलग एवं सुगम पथ का निर्माण कराया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पिछले एक माह से लगातार मेले की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा श्रावणी मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिलाया जाए।
सामान्य प्रश्न
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