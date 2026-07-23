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बाजपुर के मदर इंडिया स्कूल में सीबीएसई क्लस्टर 19 खो-खो व योगासन प्रतियोगिता का आगाज,

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, काशीपुर
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मदर इंडिया पब्लिक स्कूल में सीबीएसई क्लस्टर-19 खो-खो एवं नॉर्थ जोन-1 योगासन प्रतियोगिताओं का भव्य शुभारंभ हुआ। 26 जुलाई तक चलने वाली इस राष्ट्रीय स्तर

बाजपुर के मदर इंडिया स्कूल में सीबीएसई क्लस्टर 19 खो-खो व योगासन प्रतियोगिता का आगाज,

बाजपुर, संवाददाता। मदर इंडिया पब्लिक स्कूल में गुरुवार से सीबीएसई क्लस्टर-19 खो-खो एवं नॉर्थ जोन-1 योगासन प्रतियोगिताओं का भव्य शुभारंभ हो गया। 26 जुलाई तक चलने वाली इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में उत्तर भारत के करीब 80 सीबीएसई विद्यालयों के लगभग 900 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी खो-खो और योगासन की स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उद्घाटन समारोह का शुभारंभ उत्तराखंड सरकार के सेवानिवृत्त डिप्टी स्पोर्ट्स डायरेक्टर सुरेश चंद्र पांडेय, भारतीय सेना के 3 पैरा कमांडो एवं नेशनल शूटर अमरजीत सिंह लाडी, सीबीएसई ऑब्जर्वर राहुल राणा, विद्यालय की प्रबंधिका रश्मि विज, गौरव विज, डोली विज तथा प्रधानाचार्य महेश चंद्र उनियाल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

इस अवसर पर विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर अतिथियों और खिलाड़ियों का स्वागत किया। मुख्य अतिथियों ने खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और अनुशासन बनाए रखने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं प्रतिभाओं को निखारने के साथ ही नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और टीम भावना का भी विकास करती हैं। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि प्रतियोगिता का उद्देश्य युवा खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय प्रबंधन, बेहतर सुविधाएं और सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराना है, ताकि वे बिना किसी दबाव के अपनी सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। कार्यक्रम में किरण कुमार जोशी, शशिकांत ओझा, कोच लोकेश अधिकारी, कुंदन सिंह कार्की, प्रदीप पांडेय, शिवम राणा, जसपाल रंधावा, अमीर हसन, विशाल कांडपाल, विकास पंत, श्रद्धा राणा, गुरप्रीत कौर, शोभा उप्रेती, नीलम शर्मा, विक्रम सिंह, रवींद्रपाल सिंह, अजय सिंह और परमजीत कौर सहित अनेक लोग मौजूद रहे।

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