शिवगादी में श्रावणी मेला शुरू,बोल बम के नारे गूंजे

बरहेट। प्रसिद्ध व प्राचीन धार्मिक स्थल बाबा गाजेश्वरनाथ धाम शिवगादी में गुरुवार को माहव्यापी श्रावणी मेले का भव्य शुभारंभ हुआ। उद्घाटन झामुमो के केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा , डीसी दीपक कुमार दुबे व एसपी अमित कुमार सिंह, सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने विधिवत फीता काटकर व नारियल फोड़कर किया। मेला उद्घाटन के मेला परिसर वैदिक मंत्रोच्चार और हर-हर महादेव के जयघोष के बीच अतिथियों ने बाबा गाजेश्वरनाथ की पूजा-अर्चना कर राज्य की सुख-समृद्धि की कामना की। मौके पर मंदिर प्रबंध समिति के पदाधिकारियों ने अतिथियों को बारी बारी से अंग वस्त्र , बुके और शिवगादी मंदिर का स्मृति चिन्ह भेंट देकर सम्मानित किया । मौके पर डीसी ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाएं प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एसपी ने कहा कि पूरे मेला क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल, महिला पुलिसकर्मी और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई है। मौके पर झामुमो युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय गोस्वामी, सांसद प्रतिनिधि संजीव सामु हेम्ब्रम, प्रखंड अध्यक्ष बर्नार्ड मरांडी, प्रखंड सचिव मुजीबुर रहमान के अलावा बीडीओ अंशु कुमार पांडेय , बरहरवा एसडीपीओ नितिन खण्डेलवाल, राजमहल एसडीपीओ विमलेश त्रिपाठी, बरहेट थाना प्रभारी चंदन कुमार भैया सहित अन्य पुलिस बल के अलावा शिवगादी प्रबंध समिति के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव सहित समिति के सभी सदस्यगण मौजूद थे。

धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा शिवगादी

बरहेट। झामुमो केंद्रीय सचिव व प्रवक्ता पंकज मिश्रा ने कहा है कि शिवगादी धाम को झारखंड के प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए गंभीरता से प्रयास चल रहा है। जल्द ही यहां पर्यटकों को लुभाने के लिए रोप-वे समेत सुविधाएं बहाल की जाएंगी। यहां हेलीपैड निर्माण का भी प्रस्ताव है। उन्होंने माहव्यापी श्रावणी मेला उद्घाटन के मौके पर गुरुवार को यहां शिवगादी धाम को झारखंड, बिहार व पश्चिम बंगाल के शिवभक्तों के बीच प्रमुख आस्था का केंद्र बताया । उन्होंने कहा कि इस स्थल को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन का भी मार्ग खुलेगा। उन्होंने माहव्यापी श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बरहरवा से शिवगादी तक सड़क किनारे मेडिकल कैंप, डॉक्टरों की तैनाती, ओआरएस पैकेट, पेयजल टैंकर आदि उपलब्ध कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बरहड़वा से शिवगादी तक सड़क पर चलंत शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन से उनकी बातचीत हो चुकी है। झामुमो केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा ने कहा कि शिवगादी धाम के विकास के लिए वे निरंतर प्रयासरत हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बरहेट चौक से शिवगादी मंदिर तक हाल ही सड़क किनारे सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया गया है। इससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी।