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डुमरी में फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू,बीडीओ ने किया शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुमला
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डुमरी प्रखंड में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक भव्य फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। बीडीओ उमेश कुमार स्वांसी ने उद्घाटन किया, जहां पहले मुकाबले में केडी ब्रदर्स ने खेतली ए टीम को पेनाल्टी शूटआउट में 5-4 से हराया। टूर्नामेंट का फाइनल 15 अगस्त को होगा। विजेताओं को नकद पुरस्कार भी दिया जाएगा।

डुमरी में फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू,बीडीओ ने किया शुभारंभ

डुमरी प्रतिनिधि। स्वतंत्रता दिवस को लेकर डुमरी प्रखंड खेल मैदान में आयोजित भव्य फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ बीडीओ उमेश कुमार स्वांसी व प्रखंड प्रमुख जीवंती एक्का ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर और फुटबॉल को किक मारकर किया। उद्घाटन मुकाबला केडी ब्रदर्स और खेतली ए टीम के बीच खेला गया। निर्धारित समय तक दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ, लेकिन कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी । मैच बराबरी पर समाप्त हुआ। इसके बाद पेनाल्टी शूटआउट में केडी ब्रदर्स ने 5-4 से जीत दर्ज कर अगले दौर में प्रवेश किया। इससे पूर्व बीडीओ स्वांसी ने कहा कि ऐसे खेल आयोजनों से युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है।

जिससे खेल भावना को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने बताया कि टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 15 अगस्त को खेला जाएगा। बालक वर्ग की विजेता टीम को 35 हजार रुपये और उपविजेता को 21 हजार रुपये पुरस्कार दिए जाएंगे। वहीं बालिका वर्ग में विजेता टीम को 5100 तथा उपविजेता को तीन हजार रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मौके पर राम सिंह, मनोहर उरांव सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

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