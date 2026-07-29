Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

फतेहपुर और हरदोई की टीमें कबड्डी में बनी विजेता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कन्नौज
Follow us on Google News
share

फोटो 8 विजेता टीम के कप्तान को ट्राफी प्रदान करते एकेडमिक हेड संजय कुमार कनौजिया।- सीबीएसई क्लस्टर कबड्डी प्रतियोगिता का भव्य समापन- विजेता टीमों को क

फतेहपुर और हरदोई की टीमें कबड्डी में बनी विजेता

छिबरामऊ, संवाददाता। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में आयोजित सीबीएसई क्लस्टर कबड्डी प्रतियोगिता-2026 का भव्य समापन रोमांचक फाइनल मुकाबलों एवं पुरस्कार वितरण समारोह के साथ संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न जनपदों की टीमों ने उत्कृष्ट खेल भावना, अनुशासन और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। तीनों आयु वर्गों के फाइनल मुकाबले दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। अंडर-17 वर्ग में सीपीएस, फतेहपुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्टेटस द आर्यन, श्रावस्ती उपविजेता रहा, जबकि एआईएमएस, गोंडा ने तीसरा स्थान हासिल किया। अंडर-14 वर्ग में सेंट ज़ेवियर्स, हरदोई विजेता बना। सत्यास द आर्यन दूसरे तथा एआईएमएस, गोंडा तीसरे स्थान पर रहा।

अंडर-19 वर्ग में अवध इंटरनेशनल स्कूल ने चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। सेंट ज़ेवियर्स, हरदोई दूसरे और एसआर ग्लोबल स्कूल, लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा। समापन समारोह में विद्यालय के अकादमिक हेड संजय कुमार कनौजिया ने विजेता एवं उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और सम्मान प्रदान किया। प्रधानाचार्या डॉ. रूबी यादव तथा सीएसओ पुनीत ने खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और टीम प्रबंधकों को बधाई देते हुए कहा कि खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और टीम भावना का विकास करते हैं तथा उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करते हैं। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में रवि गौतम, सुप्रीत पटेल, प्रवीण कुमार निषाद, हिमांशु गुप्ता एवं अदनान का विशेष योगदान रहा।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kannauj News Kannauj Latest News CBSE
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।