फतेहपुर और हरदोई की टीमें कबड्डी में बनी विजेता
फोटो 8 विजेता टीम के कप्तान को ट्राफी प्रदान करते एकेडमिक हेड संजय कुमार कनौजिया।- सीबीएसई क्लस्टर कबड्डी प्रतियोगिता का भव्य समापन- विजेता टीमों को क
छिबरामऊ, संवाददाता। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में आयोजित सीबीएसई क्लस्टर कबड्डी प्रतियोगिता-2026 का भव्य समापन रोमांचक फाइनल मुकाबलों एवं पुरस्कार वितरण समारोह के साथ संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न जनपदों की टीमों ने उत्कृष्ट खेल भावना, अनुशासन और प्रतिभा का प्रदर्शन किया। तीनों आयु वर्गों के फाइनल मुकाबले दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे। अंडर-17 वर्ग में सीपीएस, फतेहपुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्टेटस द आर्यन, श्रावस्ती उपविजेता रहा, जबकि एआईएमएस, गोंडा ने तीसरा स्थान हासिल किया। अंडर-14 वर्ग में सेंट ज़ेवियर्स, हरदोई विजेता बना। सत्यास द आर्यन दूसरे तथा एआईएमएस, गोंडा तीसरे स्थान पर रहा।
अंडर-19 वर्ग में अवध इंटरनेशनल स्कूल ने चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। सेंट ज़ेवियर्स, हरदोई दूसरे और एसआर ग्लोबल स्कूल, लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा। समापन समारोह में विद्यालय के अकादमिक हेड संजय कुमार कनौजिया ने विजेता एवं उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और सम्मान प्रदान किया। प्रधानाचार्या डॉ. रूबी यादव तथा सीएसओ पुनीत ने खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और टीम प्रबंधकों को बधाई देते हुए कहा कि खेल विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और टीम भावना का विकास करते हैं तथा उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करते हैं। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में रवि गौतम, सुप्रीत पटेल, प्रवीण कुमार निषाद, हिमांशु गुप्ता एवं अदनान का विशेष योगदान रहा।
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