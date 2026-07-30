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राजकीय श्रावणी मेले में शिवलोक परिसर बनेगा आस्था का अद्भुत केंद्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, देवघर
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देवघर कार्यालय संवाददाताराजकीय श्रावणी मेला, 2026 के अवसर पर देवतुल्य श्रद्धालुओं की सुविधा को और बेहतर करने के साथ बेहतर अनुभूति प्रदान करने के उद्

राजकीय श्रावणी मेले में शिवलोक परिसर बनेगा आस्था का अद्भुत केंद्र
राजकीय श्रावणी मेले में शिवलोक परिसर बनेगा आस्था का अद्भुत केंद्र

देवघर कार्यालय संवाददाता राजकीय श्रावणी मेला, 2026 के अवसर पर देवतुल्य श्रद्धालुओं की सुविधा को और बेहतर करने के साथ बेहतर अनुभूति प्रदान करने के उद्देश्य से गुरुवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया व पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने संयुक्त रूप से शिवलोक परिसर में सूचना व जनसंपर्क विभाग द्वारा जीवंत प्रदर्शनी का शुभारंभ फीता काटकर किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने प्रदर्शनी में बनी कलाकृतियों, बाबा मंदिर का दिव्य प्रारूप, झारखंड के सांस्कृतिक रंगरूप के अलावा महादेव के विभिन्न रूपों के दर्शन के लिए बनाए गए जीवंत विभिन्न कलाकृतियों व कलाकारों के कार्यों की सराहना की। कहा की राज्य सरकार के दिशा-निर्देश में जिला प्रशासन द्वारा हरसंभव प्रयास किया जा रहा है कि शिवलोक परिसर में श्रद्धालुओं को एक नई अनुभूति के साथ किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

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जहां श्रद्धालुओं व स्थानीय लोगों के लिए बाबाधाम के इतिहास से संबंधित प्रदर्शनी के साथ संध्या बेला भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, ताकि स्थानीय लोगों के साथ बाहर से आने वाले देवतुल्य श्रद्धालुओं को अच्छी और सुखद अनुभूति प्राप्त हो। शिवलोक परिसर में प्रकृति से प्रेम भाव को दर्शाते हुए झारखंड से प्रकृति पर्व की महत्ता को बताने का प्रयास किया है। शिवलोक के मध्य में वैद्यनाथ मंदिर का दिव्य प्रारूप बनाया गया है। आगे परिसर में बाबा वैद्यनाथ, मां पार्वती और शक्तिपीठ हृदयपीठ की महिमा के साथ अमरनाथ यात्रा, आंध्र प्रदेश के श्री कालहस्ती मंदिर और त्रिपुरा-बांग्लादेश सीमा के निकट स्थित प्रसिद्ध उनाकोटि शिव मंदिर की मनमोहक झांकियां प्रदर्शित की गई। साथ ही श्री काल हस्ती मंदिर की भव्यता एवं भक्त कन्नप्पा की अनमोल भक्ति व वायुलिंगम की गाथा को बड़े हीं सहजता से प्रदर्शित किया गया है। इस दौरान उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा, नगर आयुक्त सुलोचना मीणा, अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी राहुल कुमार भारती, जिला खेल पदाधिकारी संतोष कुमार, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार विद्यार्थी व संबंधित विभाग के अधिकारी, कर्मी आदि उपस्थित थे।

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