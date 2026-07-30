श्रावणी मेला, 2026 : देवघर के आसमान में बिखरी डिजिटल दिव्यता

देवघर कार्यालय संवाददाता राजकीय श्रावणी मेला, 2026 को और अधिक भव्य, अलौकिक और यादगार बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा लगातार नित नए अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में शिवलोक परिसर में भव्य और अत्याधुनिक ड्रोन शो का आयोजन किया गया। बाबा मंदिर की परिधि से पांच किलोमीटर तक के दायरे में ये अद्भुत नजारा रात ठीक 7:30 बजे के बाद जैसे ही शिवलोक परिसर से सैकड़ों ड्रोंस ने एक साथ आसमान की ओर उड़ान भरी, पूरी बाबा नगरी तालियों और हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज उठी।

लगभग 20 से 25 मिनट तक चले इस विहंगम शो के माध्यम से आधुनिक तकनीक और सनातन संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिला। आसमान की विशाल स्क्रीन पर रंग-बिरंगी लाइटों से सजे ड्रोंस ने बाबा वैद्यनाथ मंदिर से जुड़ी विभिन्न पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक महत्व, श्रावणी मेले की प्राचीन परंपरा और द्वादश ज्योतिर्लिंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को बेहद सजीव आकृतियों के रूप में प्रदर्शित किया। ड्रोन शो की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बाबा वैद्यनाथ मंदिर की परिधि से लगभग पांच किलोमीटर तक के विस्तृत दायरे में रहने वाले श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों को यह अद्भुत नजारा आसमान में साफ दिखाई दिया। डिजिटल रोशनी से सराबोर अलौकिक दृश्य को जिसने भी देखा, मंत्रमुग्ध रह गया और सभी ने जिला प्रशासन के इस अनूठे प्रयास की जमकर सराहना की। इस अवसर पर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने कहा कि राजकीय श्रावणी मेला, 2026 की भव्यता और दिव्यता के अनुरूप श्रद्धालुओं को कई नए और अनोखे अनुभव प्रदान करने का संकल्प जिला प्रशासन ने लिया है। हमारा उद्देश्य केवल सुलभ और सुरक्षित जलार्पण सुनिश्चित कराना ही नहीं, बल्कि देवघर आने वाले हर शिवभक्त को एक ऐसी सुखद और आध्यात्मिक अनुभूति देना है जिसे वह जीवनभर न भूलें। आज का यह भव्य ड्रोन शो इसी कड़ी का एक हिस्सा है, जिसने मेले की भव्यता में चार चांद लगा दिए हैं। इस दौरान उप विकास आयुक्त, नगर आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, हेडक्वार्टर डीएसपी, जिला खेल पदाधिकारी, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी एवं संबंधित अधिकारी आदि उपस्थित थे।