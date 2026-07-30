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सावन के पहले दिन 'हर-हर महादेव' के जयघोष से गूंजे शिवालय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, समस्तीपुर
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समस्तीपुर। सावन मास के प्रथम दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ शिवालयों में उमड़ पड़ी। भक्तगण पूजा सामग्री के साथ तड़के से ही मंदिरों में पहुंचे। जलाभिषेक और विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन हुआ। पूजा सामग्री की दुकानों पर भीड़ रही, और मंदिर प्रबंधन ने दर्शन-पूजन की व्यवस्था की।

सावन के पहले दिन 'हर-हर महादेव' के जयघोष से गूंजे शिवालय

समस्तीपुर। सावन मास के प्रथम दिन गुरुवार को जिला के सभी प्रमुख शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।

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श्रद्धालुओं की भीड़

अहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु स्नान-ध्यान कर पूजा की सामग्री के साथ मंदिरों में पहुंचने लगे। पूरे दिन शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा तथा 'हर-हर महादेव' और 'बोल बम' के जयघोष से वातावरण भक्तिमय बना रहा। शहर स्थित बाबा थानेश्वरनाथ मंदिर में सुबह से ही जलाभिषेक को लेकर लोग जुटने लगे थे। वहीं मोरवा के खुदनेश्वरनाथ धाम व विद्यापतिनगर के विद्यापतिधाम में लोगों ने बाबा का जलाभिषेक किया।

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पूजा का आयोजन

इस कड़ी में रोसड़ा के प्रसिद्ध बाबा गंडकीनाथ मंदिर, तपस्वी बाबा मंदिर परिसर स्थित शिव मंदिर, पंचवटीनाथ मंदिर, अघेश्वरनाथ मंदिर, लालपुर स्थित शिव शंकर धाम, महुली स्थित कामनेश्वर धाम समेत क्षेत्र के छोटे-बड़े सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प एवं फल अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि और मंगलकामना की। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की अच्छी-खासी उपस्थिति रही। कई श्रद्धालुओं ने सावन के प्रथम सोमवार का व्रत रखकर विशेष पूजा-अर्चना भी की।

पूजा सामग्री की दुकानें

सावन मास के शुभारंभ के साथ ही शिवालयों के आसपास पूजा सामग्री की दुकानें भी सज गई हैं। बेलपत्र, फूल-माला, धूप, अगरबत्ती, प्रसाद, दूध, गंगाजल, कलश और अन्य पूजन सामग्री की दुकानों पर दिनभर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। दुकानदारों ने बताया कि सावन शुरू होने के साथ ही बाजार में रौनक लौट आई है और आगामी सोमवारी को लेकर भी अच्छी बिक्री की उम्मीद है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन समितियों ने पूजा-अर्चना की समुचित व्यवस्था की थी। कई मंदिरों में स्वयंसेवकों की तैनाती की गई थी, ताकि श्रद्धालुओं को दर्शन-पूजन में किसी प्रकार की परेशानी न हो। पूरे दिन क्षेत्र के शिवालयों में भक्तिभाव और उत्साह का माहौल बना रहा।

सामान्य प्रश्न

सावन मास में भक्तगण किस देवी-देवता की पूजा करते हैं?
भक्तगण सावन मास में भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं।
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