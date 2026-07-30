वृक्ष मानव जीवन का आधार हैं, वृक्षों का करें संरक्षण

खगड़िया। निज प्रतिनिधि शहर स्थित रोज बड अकादमी में पिछले 10 दिनों से आयोजित वन महोत्सव का समापन गुरुवार को भव्य एवं रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ। समापन समारोह में विद्यालय के विभिन्न सदनों के छात्र-छात्राओं ने नाटक, नृत्य एवं नृत्य-नाटिकाओं के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण तथा वृक्षारोपण का सशक्त संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के निदेशक अमीकर डेनियल, प्राचार्या रंजू सिंह, रंजना सिंह, अमिताभ डेनियल, अर्चना डेनियल, उपप्राचार्य अवधेश कुमार तथा अनुग्रह डेनियल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में वक्ताओं ने कहा कि वृक्ष मानव जीवन का आधार है।

उन्होंने वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से उत्पन्न हो रही ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण असंतुलन जैसी गंभीर समस्याओं पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा सभी छात्र-छात्राओं को अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम की शुरुआत कक्षा प्रथम से तृतीय तक के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मनमोहक समूह नृत्य से हुई। जिसने उपस्थित दर्शकों का मन मोह लिया। इसके उपरांत रेड हाउस के विद्यार्थियों ने अरावली पर्वतमाला में हो रहे अवैध खनन एवं वनों की अंधाधुंध कटाई पर आधारित एक प्रभावशाली एकांकी प्रस्तुत कर सभी को सोचने पर विवश कर दिया। येलो हाउस के विद्यार्थियों ने वृक्षों की कटाई के दुष्परिणामों को मनोरंजक एवं संदेशात्मक शैली में प्रस्तुत किया। वहीं कक्षा चतुर्थ एवं पंचम के छात्र-छात्राओं ने आकर्षक नृत्य-नाटिका प्रस्तुत कर खूब तालियाँ बटोरीं। ग्रीन हाउस एवं ब्लू हाउस के विद्यार्थियों की प्रस्तुतियाँ भी अत्यंत सराहनीय रहीं। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी छात्र-छात्राओं ने पूरे उत्साह एवं अनुशासन के साथ भाग लिया। उल्लेखनीय है कि रोज बड अकादमी प्रतिवर्ष वन महोत्सव का आयोजन कर व्यापक वृक्षारोपण अभियान चलाती है। इसी क्रम में इस वर्ष विद्यालय ने 400 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय की शिक्षिकाओं एवं शिक्षको में एस्टर, संध्या, एकता, वंदना, प्रीति मित्रा, अजीत अमन, स्वीटी झा, पूजा कुमारी, मनीष मिश्रा, सीमा कुमारी, रिमझिम सिन्हा, अर्चना कुमारी, मनोज कुमार, बबलू कुमार, नीरज शॉ सहित सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं का उल्लेखनीय योगदान रहा। मंच संचालन विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक शिव कुमार गुप्ता ने किया। अंत में उपप्राचार्य अवधेश कुमार ने सभी अतिथियों, अभिभावकों एवं प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।