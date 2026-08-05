चेहलुम पर जिलेभर में निकले 45 ताजियों के जुलूस, कर्बला में सुपुर्द-ए-खाक
शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक अकीदतमंदों ने अदा की अकीदत, घरों में हुई फातिहाचेहलुम पर जिलेभर में निकले 45 ताजियों के जुलूस, कर्बला में सुपुर्द-ए-ख
पीलीभीत। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चालीसवें (चेहलुम) के अवसर पर बुधवार को जिलेभर में अकीदत के साथ आयोजन हुए। विभिन्न स्थानों से कुल 45 ताजियों के जुलूस निकाले गए, जो अपने-अपने निर्धारित मार्गों से होकर कर्बला पहुंचे। वहां पूरे अदब-ओ-एहतराम के साथ ताजियों को सुपुर्द-ए-खाक किया गया। घरों में भी फातिहाख्वानी कर हजरत इमाम हुसैन को याद किया गया।मैदान-ए-कर्बला में शहीद हुए हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत के चालीस दिन पूरे होने पर चेहलुम मनाया जाता है। इस अवसर पर शहर के विभिन्न इमामबाड़ों से ताजिए निकाले गए। शहर के वेलों वाले चौराहे पर अलग-अलग क्षेत्रों से आए ताजियों का एकत्रीकरण हुआ, जिसके बाद जुलूस कमल्ले चौराहा, चौक बाजार, जेपी रोड, बरेली गेट और लकड़ी मंडी से होकर कर्बला पहुंचा।
यहां धार्मिक रीति-रिवाजों के अनुसार ताजियों को सुपुर्द-ए-खाक किया गया तथा हजरत इमाम हुसैन की फातिहा दिलाई गई। शहर के अलावा नौगवां पकड़िया से भी ताजियों का जुलूस कर्बला पहुंचा। वहीं जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भी चेहलुम के अवसर पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। अकीदतमंदों ने अपने-अपने घरों में फातिहाख्वानी कर हजरत इमाम हुसैन को याद किया। जिले भर में कुल 45 ताजियों के जुलूस निकाले गए। इनमें कोतवाली क्षेत्र से दो, सुनगढ़ी से एक, अमरिया से 12, जहानाबाद से 18, बरखेड़ा से तीन, बीसलपुर से सात तथा पूरनपुर से दो जुलूस शामिल रहे। अमरिया में चेहलुम के अवसर पर मेले का भी आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। चेहलुम के सभी जुलूसों को शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की थी। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरे समय संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहे। देर शाम तक जिले के सभी ताजियों को कर्बला में सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया।
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