मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में शादी के बंधन में बंधे 157 जोड़े

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में शादी के बंधन में बंधे 157 जोड़े
बागपत रोड स्थित अवतार एस्टेट फार्म हाउस में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में 69 हिंदू और 88 मुस्लिम सहित 157 जोड़ों का विवाह कराया गया। योजना के अंतर्गत प्रत्येक जोड़े पर एक लाख रुपये का खर्च आया। अब तक मेरठ में 273 जोड़ों की विवाह प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है।
बागपत रोड स्थित अवतार एस्टेट फार्म हाउस एंड वेडिंग वेन्यू कुराली में बुधवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस सामूहिक विवाह में जिला प्रशासन की ओर से 69 हिंदू एवं 88 मुस्लिम सहित 157 जोड़ों का विवाह कराया गया। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में विकास खंड दौराला के 23, जानीखुर्द के 20, मेरठ के 5, रोहटा के 12, सरधना के 8, सरूरपुर के 13, मेरठ नगर निगम क्षेत्र के 45, नगर पंचायत दौराला के दो, हर्रा के छह, करनावल के दो, खिवाई के चार, लावड़ के चार, सिवालखास के 10 तथा नगर पालिका सरधना के तीन जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ।
जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रत्येक जोड़े पर एक लाख रुपये खर्च किए गए। बताया कि वर्ष 2026 में अब तक मेरठ में 273 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न कराया जा चुका है।समारोह में सिवालखास के विधायक गुलाम मोहम्मद, ब्लॉक प्रमुख जानी गौरव चौधरी, ब्लॉक प्रमुख मेरठ कपिल मुखिया तथा समाज कल्याण विभाग मेरठ मंडल की उपनिदेशक सुनीता यादव ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दी। कार्यक्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) पूजा सहरावत, विभिन्न विकास खंडों के खंड विकास अधिकारी तथा समाज कल्याण विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे। पात्र एवं इच्छुक व्यक्ति योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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लेखक के बारे मेंRakesh Priyadarshi
शॉर्ट बायो :
राकेश प्रियदर्शी पिछले 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में सेना और कैंट बोर्ड बीट को देख रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
राकेश प्रियदर्शी मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं जिन्हें पत्रकारिता में 25 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में पश्चिम उत्तर प्रदेश, मेरठ में सेना और कैंट बोर्ड टीम की लीड करते हैं। 2008 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल एवं प्रिंट मीडिया में कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
कॅरियर का सफर
राकेश प्रियदर्शी ने अपने कॅरियर की शुरुआत 2000 में हिन्दुस्तान जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2007 से 2008 तक दैनिक जागरण में डिजिटल के साथ काम किया। 2008 से हिन्दुस्तान में शुरुआत की। यहां उन्होंने सेना, कैंट बोर्ड की खबरों की विशेष कवरेज की।
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विशेषज्ञता
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प्रशासनिक गतिविधियों पर अच्छी पकड़
सेना और कैंट बोर्ड की गतिविधियों की एक्सप्लेनर रिपोर्टिंग।