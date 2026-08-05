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दुमका में गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर भव्य कलश यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर दुमका में कलश वंदन शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा वीर कुंवर सिंह चौक से शुरू हुई, जहां श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वक्ताओं ने गुरु रविदास के समानता और भाईचारे के संदेश को याद किया।

दुमका में गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर भव्य कलश यात्रा
दुमका में गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर भव्य कलश यात्रा

संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के अवसर पर दुमका नगर में कलश वंदन शोभा यात्रा एवं भव्य स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया।कार्यक्रम की शुरुआत वीर कुंवर सिंह चौक, दुमका से कलश यात्रा के साथ हुई। गाजे-बाजे, ढोल-नगाड़े और भक्ति गीतों के साथ निकली इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सिर पर कलश लेकर और पुरुष भगवा ध्वज के साथ चल रहे थे। पूरे मार्ग में जगह-जगह गुरु रविदास जी के जयकारों से माहौल गूंज उठा। इस अवसर पर वक्ताओं ने गुरु रविदास के सिद्धांत और मन चंगा तो कठौती में गंगा के संदेश को याद किया।

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कहा गया कि गुरु ने समाज में समानता, भाईचारे और बिना भेदभाव के जीवन जीने का संदेश दिया था।

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