पोड़ाहाट स्टेडियम में भव्य रूप में मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस

चक्रधरपुर में विश्व आदिवासी दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। समारोह की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देकर हुई, जिसके बाद पारंपरिक वेशभूषा में शोभायात्रा निकाली गई। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ आदिवासी समुदायों और प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई।

चक्रधरपुर, संवाददाता चक्रधरपुर में आदिवासी समन्वय समिति की गठित आयोजन समिति के बैनर तले रविवार को हर्षोल्लास के साथ भव्य रूप में विश्व आदिवासी दिवस समारोह मनाया गया। समारोह की शुरुआत पोटका स्थित आदिवासी मित्र मंडल से हुई। यहां सबसे पहले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि देने के बाद दियुरी ने आदिवासी परंपरा अनुसार पूजा अर्चना की। इसके बाद पारंपारिक वेशभूषा में बाजे- गाजे के साथ भव्य शोभायात्रा सह झांकी निकाली गई, जिसमें आदिवासी समुदाय हो, मुंडा, संथाल, उरांव, भूमिज एवं महली समुदाय के हजारों लोगों का जुटान हुआ। इन समुदायों के हजारों लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में सम्मिलित हुए। शोभायात्रा सह झांकी मुख्य मार्ग एनएच 75 से इतवारी बाजार, ओवरब्रिज, पवन चौक, भगत सिंह चौक, फारेस्ट चेकनाका होते हुए मानकी मुंडा सभागार के समीप स्थित बिरसा स्मारक पहुंची और धरती आबा को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद शोभायात्रा सह झांकी पोड़ाहाट स्टेडियम पहुंची, जहां विश्व आदिवासी दिवस समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही आदिवासी समुदायों एवं प्रकृति के संरक्षण, संवर्धन, सामाजिक- सांस्कृतिक-आर्थिक- शैक्षणिक उन्नति, नशापान और अंधविश्वास जैसे ज्वलंत मुद्दों पर समाज के बुद्धिजीवियों द्वारा मंतव्य रखा और मार्गदर्शन किया गया.

कार्यक्रम में इनकी रही मुख्य सहभागिता : विश्व आदिवासी दिवस समारोह के भव्य आयोजन को सफल बनाने में आयोजन समिति के अध्यक्ष विजय सिंह सामाड, उपाध्यक्ष श्याम मुंडा, सोमनाथ कोया, मंगल सरदार तथा गणपति महली, सचिव विजय नाग, सह सचिव ताराकांत सिजुई, कोषाध्यक्ष भोलेनाथ बोदरा तथा सह कोषाध्यक्ष नीतिमा जोंको, सलाहकार सदस्य प्रीतम बांकिरा, विजय कच्छप, बुधू गागराई, गोस्नर दोंगो, जंगल सिंह गागराई, बुधराम उरांव, रामलाल मुंडा तथा विश्राम मुंडा, कार्यकारिणी सदस्य माधो केराई, डिबरु दोंगो, अमित कुमार बोदरा, मंजूश्री तियु, मालती हेम्ब्रोम, पूनम कोड़ा तथा राहुल हेम्ब्रोम, मुखिया मेलानी बोदरा, लक्ष्मी केराई आदि की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

कार्यक्रम में शामिल हुए विधायक व पूर्व विधायक : समारोह में आदिवासी समुदाय के जनप्रतिनिधियों ने शामिल होकर आगंतुकों का उत्साह बढ़ाया। खरसावां के विधायक दशरथ गागराई, पूर्व विधायक बहादुर उरांव, पूर्व विधायक शशिभूषण सामाड, प्रखंड प्रमुख ज्योति सिजुई, जिला परिषद सदस्य मीना जोंकों, मुखिया सेलाय मुंडा, नलिता मुखिया आंति सामाड, मुखिया पिंकी जोको, मुखिया मेरी हांसदा, आसनतलिया पंचायत समिति सदस्य पदमा दोंगो आदि ने समारोह की शोभा बढाई। वहीं अतिथि के रुप मे डा. विजय सिंह गागराई, चम्पाई बोयपाई, गणेश चंद्र कुदादा, विमल खलखो, अर्जुन मुंडा, सिंगराय जोंको, लालसिंह भूमिज, नंदलाला बांकिरा, चम्बरु जामुदा, संतोष मुंडा, शिव शंकर कांडेयांग, अजीत मोदी आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में बिखरी कला, संस्कृति और परंपरा की महक : समारोह के दौरान पोड़ाहाट स्टेडियम में आदिवासी कला, संस्कृति और परंपरा की महक बिखरी। विभिन्न आदिवासी समुदायों की ओर से कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। सूर्या नर्सिंग कालेज, सोना गागराई ग्रुप मारवाड़ी प्लस टू स्कूल, राजकुमारी ग्रुप दलकी आदि ने सांस्कৃতিক कार्यक्रम प्रस्तुत कर आदिवासी कला, संस्कृति और परंपरा को जीवंत किया।