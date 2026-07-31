श्री श्री बड़मां का 133वां जन्मोत्सव धूमधाम से मना

श्री श्री बड़मां का 133वां जन्मोत्सव धूमधाम से मना
बरहड़वा में स्वामी विवेकानंद क्रीड़ांगन के पास श्री श्री बड़मां का 133वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धालुओं ने विभिन्न धार्मिक गतिविधियों में हिस्सा लिया, जैसे भक्ति गीत, प्रार्थना और आध्यात्मिक प्रवचन। कार्यक्रम में दीक्षा भी दी गई और प्रसाद का वितरण किया गया।
बरहड़वा, प्रतिनिधि। स्थानीय स्वामी विवेकानंद क्रीड़ांगन के पास सत्संग विहार में शुक्रवार को श्री श्री बड़मां का 133वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मौके पर साहिबगंज जिले का जुलाई माह का मासिक सत्संग हुआ। इसमें जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत प्रात: 5:01 बजे प्रार्थना, विनती, वाणी पाठ, संगीतांजलि एवं जन्म लग्न की घोषणा के साथ हुई। दिनभर सत्संग विहार भक्ति गीतों, प्रार्थना और आध्यात्मिक प्रवचनों से गुंजायमान रहा। पूर्वाह्न 11 बजे से दोपहर एक बजे तक धर्मसभा एवं दीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया। वक्ताओं ने श्री श्री बड़मां के आदर्शों, मानव सेवा, प्रेम और आध्यात्मिक जीवन के महत्व पर प्रकाश डाला।
इस दौरान कई श्रद्धालुओं ने दीक्षा भी ग्रहण की। दोपहर 1 बजे आनंद बाजार में श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। संध्या 6:31 बजे विनती, प्रार्थना एवं उत्सव समापन की घोषणा के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। मौके पर पिनाकी प्रसाद, नवीन प्रसाद, अमित कुमार आदि थे।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें