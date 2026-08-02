नहटौर में कलश वंदन यात्रा स्वागत

संत शिरोमणिगुरु रविदास महाराज जी के 650वीं जयंती वर्ष पर बनारस से उनकी जन्मस्थली से कलश में आई पवित्र मिट्टी का नहटौर के ग्राम अखेड़ा पहुंचने पर श्रद्धालु ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों के साथ पवित्र कलश को पूजन के साथ संत शिरोमणि रविदास मंदिर में स्थापित किया गया। नहटौर के ग्राम अखेड़ा में कलश वंदन यात्रा पहुंचने पर ग्रामीणों, भाजपा कार्यकर्ताओं एवं समस्त क्षेत्रवासियों द्वारा स्वागत किया गया। ग्राम में शोभायात्रा निकालकर पवित्र कलश को पूजन के साथ संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर में स्थापित किया। वक्ताओं ने कहा कि समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन द्वारा किया गया है।