भारतीय संस्कृति में गुरू को ईश्वर से भी श्रेष्ठ स्थान
-फोटो- 26 गुरू पूर्णिया पर गुरू शिष्य परम्परा के भव्य आयोजन के मौके पर बच्चे एवं गुरु पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सरस्वती शिशु मंदिर माधव कोठी था
पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। सरस्वती शिशु मंदिर माधव कोठी थाना चौक के विशाल वंदना सभागार में गुरू पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रद्धा, भक्ति एवं भारतीय संस्कृति से ओत-प्रोत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरू वेदव्यास की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन एवं पुष्पार्चन के साथ हुआ। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी वर्गों के भैया-बहनों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इस अवसर पर गुरू वंदना, स्वागत गीत, प्रेरक भाषण एवं संस्कृत श्लोकों की प्रभावशाली प्रस्तुतियों के माध्यम से विद्यार्थियों ने अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की। कार्यक्रम के दौरान गुरु-शिष्य परंपरा की महत्ता, भारतीय संस्कृति में गुरू के सर्वोच्च स्थान तथा व्यक्तित्व निर्माण में गुरू की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला गया।
अपने संबोधन में विद्यालय के आचार्य कन्हैया कुमार ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरू को ईश्वर से भी श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है। गुरु अपने ज्ञान, संस्कार और मार्गदर्शन से शिष्य के जीवन को सही दिशा देते हैं। विद्यालय की प्रधानाचार्या मेनका कुमारी ने अपने प्रेरक उद्बोधन में कहा कि गुरू पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि अपने गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता, सम्मान और समर्पण व्यक्त करने का पावन अवसर है। उन्होंने भैया,बहनों को अपने जीवन में प्राप्त ज्ञान एवं संस्कारों को आत्मसात कर राष्ट्र एवं समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया।
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