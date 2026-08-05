Ara News: जवाहर नवोदय विद्यालय बिहिया में धूमधाम से मनाया गया स्थापना दिवस

Ara News: विविध शैक्षिक, खेल, पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ भव्य आयोजन, बैज प्रदान कर एक पेड़ मां के नाम अभियान

Ara News: विविध शैक्षिक, खेल, पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ भव्य आयोजन छात्र नेताओं को बैज प्रदान कर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत किया गया पौधरोपण कजरी, राग यमन एवं हास्य एकांकी की प्रस्तुतियों से विद्यार्थियों ने मन मोहा

स्थापना दिवस का आयोजन बिहिया। निज संवाददाता पीएमश्री नवोदय विद्यालय बिहिया में बुधवार को स्थापना दिवस विविध शैक्षिक, खेल, पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हर्षोल्लासपूर्वक मनाया गया। पूरे दिन आयोजित इन कार्यक्रमों में विद्यार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों एवं अतिथियों की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही, जिससे संपूर्ण विद्यालय परिसर उत्सवमय हो उठा।

खेल Competitions शुरुआत प्रातः 6:30 बजे शिवालिक सदन एवं उदयगिरि सदन के मध्य आयोजित रोमांचक फुटबॉल मैच प्रतियोगिता से हुई, जिसमें खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल भावना और अनुशासन का परिचय दिया। एम.पी. हॉल में आयोजित विशेष सभा में सत्र 2026-27 के लिए चयनित छात्र-छात्राओं का बैज अलंकरण समारोह हुआ। प्राचार्य प्रभास चन्द्र राय ने छात्र-नेताओं को बैज प्रदान कर दायित्वों के निष्ठापूर्वक निर्वहन का संदेश दिया।

पौधरोपण कार्यक्रम इस दौरान विद्यार्थियों की ओर से तैयार की गई विभिन्न विषयों की नवाचारी मॉडल प्रदर्शनी की सभी ने सराहना की। विद्यालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व प्राचार्य एवं श्रीमती अनुपमा, पीजीटी ने किया।

सांस्कृतिक कार्यक्रम सभागार में आयोजित भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम प्राचार्य प्रभास चन्द्र राय रहे, जिनका स्वागत पुष्पगुच्छ व शॉल भेंट कर किया गया। दीप प्रज्ज्वलन, सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत के बाद प्राचार्य जी ने अपने स्वागत भाषण में नवोदय विद्यालय समिति की गौरवशाली यात्रा, उद्देश्यों एवं उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। सांस्कृतिक शृंखला में विद्यार्थियों ने कजरी समूह लोकगीत, शास्त्रीय संगीत (राग यमन) और हास्य एकांकी की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। मौके पर विद्यालय के शिक्षकगण, कर्मचारीगण, अभिभावक एवं पूर्व छात्र उपस्थित रहे। अंत में विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक एमए अंसारी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ।