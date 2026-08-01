सपाइयों ने लिया 2027 में सरकार बनाने का संकल्प

मिल्कीपुर, संवाददाता। अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद के जन्मोत्सव के अवसर पर मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के पांच नंबर चौराहे पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने सांसद का गर्मजोशी से स्वागत किया। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा गरीबों, किसानों, नौजवानों, महिलाओं, पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की आवाज़ रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लवलेश पांडे ने बताया कि कार्यक्रम को पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अजीत प्रसाद,विधानसभा अध्यक्ष पृथ्वीराज यादव, जिला उपाध्यक्ष रामजी पाल, महेश शर्मा, वैज्ञानिक डॉ. इंदु कुमार पाठक, डॉ माखनलाल यादव, राम तेज यादव, रामकरन यादव, सरोज यादव सहित दो दर्जन से अधिक नेताओं ने संबोधित किया।