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Moradabad News: निकली भव्य मंगल कलश यात्रा, पुष्पवर्षा से स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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Moradabad News: संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई कलश यात्रा निकली भव्य मंगल कलश यात्रा, पुष्पवर्षा से स्वागतनिकली भव्य मंगल कलश या

Moradabad News: निकली भव्य मंगल कलश यात्रा, पुष्पवर्षा से स्वागत

Moradabad News: संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में शनिवार को भाजपा द्वारा संचालित समरसता संकल्प अभियान के अंतर्गत सीर गोवर्धनपुर वाराणसी से लाई गई पवित्र माटी से युक्त मंगल कलश के महानगर आगमन पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा का जगह-जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बुद्धि विहार स्थित भाजपा कार्यालय से प्रारंभ हुई कलश यात्रा व्हाइट हाउस, ब्रेड फैक्ट्री होते हुए मां का सच्चा मंदिर, खुशहालपुर पहुंची। यात्रा के दौरान वातावरण गुरु रविदास महाराज के जयघोष, भजन-कीर्तन एवं समरसता के संदेशों से गुंजायमान रहा। महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज का संपूर्ण जीवन सामाजिक समरसता, समानता, मानवता और सेवा का अनुपम संदेश देता है।

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इस अवसर पर महामंत्री अमित शर्मा, किशन लाल जाटव, कपिल देव, सिमरन कौर, मंडल अध्यक्ष कपिल गुप्ता, नवदीप टंडन, अभिषेक चौबे, विजयलक्ष्मी पंडित, हेमराज सैनी, निमित्त जायसवाल, अश्वनी शर्मा, पूर्णिमा खन्ना, डॉ प्रमोद शर्मा, वनिता मल्होत्रा, सुनीता सैनी, रंजना शर्मा, दीक्षांत चौधरी, लकी चौधरी, सिद्धार्थ शर्मा, मीडिया प्रभारी अर्चित गुप्ता आदि रहे।

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