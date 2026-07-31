गुरु पूर्णिमा पर संस्कार भारती ने किया गुरु सम्मान समारोह
गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हजारीबाग के आर्ष कन्या गुरुकुल में संस्कार भारती द्वारा भव्य कला गुरु सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में आचार्य कौटिल्य को भारतीय संस्कृति के संवर्धन के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में विभिन्न गणमान्य लोग एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे।
हजारीबाग, नगर प्रतिनिधि। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संस्कार भारती, हजारीबाग इकाई के तत्वावधान में स्थानीय आर्ष कन्या गुरुकुल में भव्य कला गुरु सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन एवं वंदना के साथ हुआ। समारोह में प्रांतीय महामंत्री संजय श्रीवास्तव मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अध्यक्ष कुमार केशव ने स्वागत भाषण दिया, जबकि कोषाध्यक्ष अनिल पांडे ने सम्मानित आचार्य का परिचय प्रस्तुत किया। इस वर्ष का प्रतिष्ठित कला गुरु सम्मान आर्ष कन्या गुरुकुल के व्याकरणाचार्य एवं दर्शनाचार्य आचार्य कौटिल्य को भारतीय वैदिक आर्ष ग्रंथों के संरक्षण, अध्ययन-अध्यापन तथा सनातन संस्कृति के संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया।
वक्ताओं ने कहा कि आचार्य कौटिल्य गुरुकुल के माध्यम से बच्चों में भारतीय संस्कृति, संस्कार और आत्मनिर्भरता का विकास कर रहे हैं। समारोह में वीना अखौरी, प्रियवंदा राय, अमित कुमार गुप्ता, डॉ किशोर कुमार गुप्ता सहित अनेक गणमान्य लोग एवं गुरुकुल के विद्यार्थी उपस्थित रहे।
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