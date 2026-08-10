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कहलगांव से निकली 114वीं कांवर यात्रा बनी आकर्षण का केंद्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दुमका
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कहलगांव से निकली 114वीं कांवर यात्रा बनी आकर्षण का केंद्रकहलगांव से निकली 114वीं कांवर यात्रा बनी आकर्षण का केंद्रकहलगांव से निकली 114वीं कांवर यात्रा

कहलगांव से निकली 114वीं कांवर यात्रा बनी आकर्षण का केंद्र

दुमका, प्रतिनिधि। श्रावणी मेले के पावन अवसर पर पड़ाव संघ, कहलगांव की ओर से आयोजित 114वीं कांवर यात्रा इस वर्ष भी श्रद्धा, भक्ति और परम्परा का अद्भुत संगम बनी। यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता 81 फीट, 61 फीट, 51 फीट, 41 फीट और 31 फीट लंबी विशाल कांवर रहीं, जिन्हें देखने के लिए श्रद्धालुओं और दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी। यात्रा 5 अगस्त को कहलगांव स्थित उत्तरवाहिनी गंगा तट से प्रारंभ होकर कहलगांव, घोंघा, धोरैया, पंजवारा, बौसी और हंसडीहा होते हुए कुरमाहाट में श्री बोल बम सेवा समिति के निःशुल्क शिविर में पहुंची। समिति के प्रवक्ता दिलीप शर्मा ने बताया कि कुरमाहाट शिविर में गंगा आरती के तर्ज पर विशेष संध्या आरती का आयोजन किया गया।

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रात्रि में समिति की ओर से कांवरियों के लिए निःशुल्क पेयजल, नींबू पानी, चाय-बिस्कुट, भोजन, चिकित्सा एवं विश्राम की समुचित व्यवस्था की गई, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इस सेवा कार्य में समिति के सभी सदस्य तन-मन से जुटे रहे। मौके पर समिति के अध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल गुड्डू, उपाध्यक्ष राज कुमार अग्रवाल, सचिव राजेश कुमार भालोटिया, कोषाध्यक्ष श्रवण नारनौली, प्रवक्ता दिलीप शर्मा सहित अजय मोहारिया, टिंकू मेहरिया, अंजन भालोटिया, अमित पाठक, राजीव कुमार सिंह, मनीष भालोटिया, रंजीत सिंघानिया, ममता मोदी, सीमा मोहरिया, रीना मेहारिया, सोनी अग्रवाल व अन्य सैकड़ों सदस्य उपस्थित थे।

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