विकास के आधार पर ए, बी, सी श्रेणी में बांटे जाएंगे ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायतों को विकास के आधार पर अब तीन श्रेणियों में बांटा जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ए, बी और सी रैंकिंग देने की तैयारी की है। रैंकिंग पंचायतों के विकास स्तर, रोजगार उपलब्धता और पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) 2.0 के आधार पर दी जाएगी। 66% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले पंचायतों को ए श्रेणी मिलेगी।

राहुल श्रीवास्तव। गोरखपुर।

सभी सग्राम पंचायतों को विकास के आधार पर अब तीन श्रेणियों में बांटा जाएगा। इसके लिए ग्राम विकास मंत्रालय ने विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबीजीरामजी) के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को ए, बी और सी रैंकिग देन की तैयारी शुरू कर दी है। विकास स्तर, रोजगार उपलब्धता और पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) 2.0 के आधार पर ग्राम पंचायतों को रैंकिंग दी जाएगी।

ग्रामीण रोजगार पर कोई असर नहीं निर्देश जारी करने के बाद शासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि रैंकिग का ग्रामीणों को मिलने वाले रोजगार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। रोजगार की गारंटी पहले की तरह जारी रहेगी। इस संबंध में उपायुक्त श्रम एवं रोजगार रघुनाथ सिंह ने बताया कि रैंकिंग से पंचायतों के बीच स्पर्धा बढ़ेगी और निगरानी रखने के साथ विकास कार्यों को गति मिलेगी।

वर्गीकरण के लिए पैमाना विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पत्र जारी कर ग्राम पंचायतों को ए, बी और सी श्रेणी में वर्गीकृत करने के निर्देश दिए हैं। पत्र में ग्राम पंचायतों के वर्गीकरण के लिए तीन प्रकार का पैमाना तैयार किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) 2.0 को महत्व दिया गया है। इसके तहत कुल मुल्यांकन का 70 प्रतिशत भारांक दिया जाएगा। इसी तरह जिला स्तर के संकेतकों को 10 प्रतिशत और ग्राम पंचायत स्तर के संकेतकों को 20 प्रतिशत भारांक दिया जाएगा।

ए श्रेणी के लिए अंक ग्राम पंचायतों के विकास के तीनों पैमानों के आधार पर मिले आंकड़े को तैयार करके उन्हें तीन श्रेणियों में बांटा जाएगा। 66 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली पंचायतों को ए श्रेणी में रखा जाएगा। 33 से 66 प्रतिशत अंक पाने वाली ग्राम पंचायतों को बी श्रेणी और 33 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करने वाली पंचायतों को सी श्रेणी में रखा जाएगा।

जिला और पंचायत स्तर का सूचकांक जिला और पंचायत स्तर के सूचकांक में दो भागों में बांटा गया है। जिला स्तर के सूचकांक में 10 प्रतिशत भारांक देने के लिए संकेतकों को 5-5 प्रतिशत के दो भागों बांटा गया है। इसमें जिला स्तर पर आकांक्षी जिलों को 5 प्रतिशत और प्रधानमंत्री धन-धान्य योजना से जुड़े जिलों 5 प्रतिशत भारांक दिया जाएगा। वहीं ग्राम पंचायत स्तर के सूचकांक में 20 प्रतिशत भारांक देने के लिए संकेतकों को 10-10 प्रतिशत के दो भागों में बांटा गया है। पहला प्रति परिवार उपलब्ध कराए गए औसत रोजगार दिवस के लिए 10 प्रतिशत और जिला पंचायत से पंचायत की दूरी जैसे मानकों पर 10 प्रतिशत भारांक दिया जाएगा।