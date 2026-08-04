सरकारी अधिकारी से एडवांस लेकर ठेकेदार फरार

रातू, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के सिमलिया स्थित महावीर कॉलोनी में घर का फर्नीचर तैयार करा रही एक सरकारी अधिकारी से 53 हजार रुपये एडवांस लेने के बाद ठेकेदार पर काम अधूरा छोड़कर फरार होने का आरोप लगा है। इस संबंध में अवर सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, रांची की प्रीति सिन्हा ने सोमवार को रातू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि नागेश पवन के माध्यम से फर्नीचर का काम शिवम विश्वकर्मा को दिया गया था। एक बेड, सीढ़ी के नीचे का दरवाजा और अन्य फर्नीचर तैयार करने के लिए कुल 53 हजार रुपये फोनपे के जरिए अंजली कृपा तिग्गा के आईडी पर भेजे गए। शिवम ने अंजली कृपा तिग्गा को अपनी पत्नी बताया था।