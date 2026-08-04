सरकारी अधिकारी से एडवांस लेकर ठेकेदार फरार
रातू क्षेत्र के सिमलिया में एक सरकारी अधिकारी ने ठेकेदार पर 53 हजार रुपये एडवांस लेने के बाद काम अधूरा छोड़कर फरार होने का आरोप लगाया है। शिकायत दर्ज करने वाली प्रीति सिन्हा का कहना है कि ठेकेदार ने सीमित कार्य किया और बाद में संपर्क भी नहीं किया। पुलिस जांच कर रही है।
रातू, प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के सिमलिया स्थित महावीर कॉलोनी में घर का फर्नीचर तैयार करा रही एक सरकारी अधिकारी से 53 हजार रुपये एडवांस लेने के बाद ठेकेदार पर काम अधूरा छोड़कर फरार होने का आरोप लगा है। इस संबंध में अवर सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, रांची की प्रीति सिन्हा ने सोमवार को रातू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। शिकायत में कहा गया है कि नागेश पवन के माध्यम से फर्नीचर का काम शिवम विश्वकर्मा को दिया गया था। एक बेड, सीढ़ी के नीचे का दरवाजा और अन्य फर्नीचर तैयार करने के लिए कुल 53 हजार रुपये फोनपे के जरिए अंजली कृपा तिग्गा के आईडी पर भेजे गए। शिवम ने अंजली कृपा तिग्गा को अपनी पत्नी बताया था।
आरोप और शिकायत
पीड़िता का आरोप है कि शिवम विश्वकर्मा ने करीब 25 हजार रुपये का ही काम किया और शेष काम अधूरा छोड़ दिया। कई बार संपर्क करने पर वह टालमटोल करता रहा, जबकि पिछले कुछ दिनों से उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा है। शिकायत के अनुसार शिवम विश्वकर्मा के पिता महावीर विश्वकर्मा हैं। वह वर्तमान में विराज नगर, लालपुर का निवासी है, जबकि उसका स्थायी पता चौधरीडीह, सुरिया (गिरिडीह) है। रातू पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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