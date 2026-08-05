फैसला: कैबिनेट और गृह सचिव का कार्यकाल एक साल बढ़ा
केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन और गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने लिया। सोमनाथन का कार्यकाल अब 30 अगस्त 2027 तक और गोविंद मोहन का कार्यकाल 22 अगस्त 2027 तक रहेगा।
केंद्र सरकार ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन और गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी आदेश के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये फैसला लिया है। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन के कार्यकाल को 30 अगस्त 2026 के बाद एक साल के लिए बढ़ाया गया है। तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी सोमनाथन को अगस्त 2024 में दो वर्ष के कार्यकाल के लिए कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया था। इसी तरह गृह सचिव गोविंद मोहन के कार्यकाल को 22 अगस्त 2026 के बाद एक साल के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी है।
इसके तहत उनका कार्यकाल अब 22 अगस्त 2027 तक रहेगा। सिक्किम कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी गोविंद मोहन को अगस्त 2024 में गृह सचिव नियुक्त किया गया था।
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