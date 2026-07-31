पौधरोपण के साथ 15 दिवसीय ‘हरित यज्ञ’ का समापन
गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हरेला गार्डन में 15 दिवसीय 'हरित यज्ञ' अभियान का समापन हुआ। कुलपति डॉ. शिवेन्द्र कुमार कश्यप ने पौधरोपण कर अभियान का समापन किया। बड़े मार्केट के व्यापारियों ने भी सामूहिक रूप से पौधरोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया।
गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शुक्रवार को हरेला गार्डन में पौधरोपण के साथ 15 दिवसीय ‘हरित यज्ञ’ अभियान का समापन हुआ। कुलपति डॉ. शिवेन्द्र कुमार कश्यप ने पौधा रोपकर अभियान का समापन किया। वहीं बड़ी मार्केट में भी व्यापारियों ने सामूहिक रूप से पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।
पौधरोपण का महत्व
कुलपति डॉ. कश्यप ने कहा कि ‘हरित यज्ञ’ केवल पौधरोपण का अभियान नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता के संवर्धन और भावी पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का जनआंदोलन है। अभियान के दौरान विश्वविद्यालय फार्म, अनुसंधान केंद्रों, महाविद्यालयों, छात्रावासों, पार्कों, कृषि विज्ञान केंद्रों, उनसे जुड़े गांवों और मुख्य सड़कों के किनारे बड़े पैमाने पर पौधे लगाए गए। उन्होंने कहा कि पौधरोपण तभी सार्थक होगा, जब लगाए गए प्रत्येक पौधे की नियमित देखभाल और संरक्षण किया जाए। अभियान के समापन पर बड़ी मार्केट के व्यापारियों ने भी उत्साहपूर्वक पौधे लगाए और उनकी देखभाल का संकल्प लिया।
सुरक्षा उपाय और योगदान
कुलपति ने पौधे की उपलब्धता सुनिश्चित कराने में मुख्य महाप्रबंधक फार्म डॉ. आरपी सिंह के योगदान की सराहना की। इस दौरान फार्म कर्मचारियों को वर्षा ऋतु में सुरक्षित कार्य के लिए सुरक्षा उपकरण भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में निदेशक संचार डॉ. जेपी जायसवाल, मुख्य महाप्रबंधक (ऑपरेशन) डॉ. अमित भटनागर, सह महाप्रबंधक (टेक्निकल फार्म) डॉ. पंकज कुमार सहित विश्वविद्यालय के अधिकारी कर्मचारी और बड़ी मार्केट के व्यापारी मौजूद रहे।
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फोटो: 31पीएनटी02: गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में शुक्रवार को हरेला गार्डन में पौधरोपण करते व्यापारी।
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