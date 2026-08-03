एलएलबी की छात्रा मोहिनी को मिलेंगे तीन स्वर्ण पदक

सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली चार छात्राओं को राज्यपाल करेंगी सम्मानित -सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली चार छात्राओं को राज्यपाल करेंगी सम्मानित -

डॉ. भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के सोमवार को होने वाले 92वें दीक्षान्त समारोह में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल बीएसए कॉलेज मथुरा की छात्रा मोहिनी शर्मा को तीन स्वर्ण पदक प्रदान करेंगी। मोहिनी ने एलएलबी तृतीय वर्ष की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने हेतु रामेश्वर प्रसाद बागला स्वर्ण पदक, एलएलबी मुख्य परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर पं. मोतीलाल नेहरू स्वर्ण पदक एवं एलएलबी 2026 की समेकित परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने हेतु मो. सैफुल्ला खान स्मृति स्वर्ण पदक प्रदान किया जायेगा।

सफलताएँ महाविद्यालय की एमएड की छात्रा गीता को एमएड सत्र 2023-25 की मुख्य परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने हेतु विशेष एमएड स्वर्ण पदक प्रदान किया जायेगा। गीता के द्वारा 1600 में से 1366 अंक प्राप्त कर एमएड परीक्षा में विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान हासिल किया गया। 2024-26 की एमएड प्रथम वर्ष परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली महाविद्यालय की छात्रा अपर्णा गौतम को आगरा विश्वविद्यालय एमएड स्वर्ण पदक प्रदान किया जायेगा। एमएड 2024-26 में अपर्णा गौतम द्वारा 800 में 697 अंक प्राप्त कर यह उपलब्धि हासिल की।

अन्य छात्राएं महाविद्यालय की बीसीए 2026 पाठ्यक्रम की छात्रा गरिमा अग्रवाल द्वारा विश्वविद्यालय के आवासीय इकाई एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित बीसीए पाठ्यक्रम में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया गया। गरिमा अग्रवाल द्वारा बीसीए पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय में सर्वाधिक 88 प्रतिशत अंक प्राप्त किये, जिसके लिए उन्हें दीक्षान्त समारोह में सुमन गुप्ता स्वर्ण पदक प्रदान किया जायेगा।

महाविद्यालय के छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय दीक्षान्त समारोह में कुल छह स्वर्ण पदक प्रदान किये जाएंगे। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली छात्राओं को महाविद्यालय प्राचार्य प्रो. डॉ. ललित मोहन शर्मा, प्रो. एसके राय, डॉ. मधु त्यागी, डॉ. एसके सिंह, डॉ. रवीश शर्मा, डॉ. बीके गोस्वामी, डॉ. वीपी राय, डॉ. चंचल शर्मा, डॉ. संजय सिंह चौहान, नीरेन्द्र कुमार, तरुण पाठक, दीपक यादव, जीके यादव, अनुज कुमार ने बधाई दी एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

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