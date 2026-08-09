युवा भी नशा मुक्ति अभियान में दें योगदान : राज्यपाल
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने युवा नशा मुक्ति अभियान में योगदान देने की अपील की। उन्होंने रांची में प्रदर्शन कर रहे बच्चों से भी नशामुक्ति में सहयोग का आग्रह किया। भारत सरकार और ब्रह्माकुमारीज के सहयोग से 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान की शुरूआत की गई, जिससे जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि युवा नशा मुक्ति अभियान में अपना सक्रिय योगदान दें। इससे इसको सफलता मिलेगी। मीडिया से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनका आग्रह है कि रांची में प्रदर्शन कर रहे बच्चे भी समाज को नशामुक्त बनाने में सहयोग करें। राज्य के बेहतर भविष्य के लिए युवाओं की सकारात्मक भागीदारी जरूरी है। सोनारी मरीन ड्राइव स्थित यूनिवर्सल पीस पैलेस में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ब्रह्माकुमारीज और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के मिशन स्पंदन के सहयोग से 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान की शुरुआत की गई।
कार्यक्रम में राज्यपाल ने नशामुक्ति जनजागरण बस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह बस करीब दो महीने तक झारखंड और पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों और शहरों में लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेगी। उन्होंने कहा कि ब्रह्माकुमारीज द्वारा कई दशक से आध्यात्मिक, नैतिक शिक्षा और मानवीय मूल्यों के संवर्धन का काम किया जा रहा है। यह प्रसन्नता की बात है कि भारत के राष्ट्रपति का भी संस्था से आत्मिक जुड़ाव रहा है। राज्यपाल ने कहा कि नशे से एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि परिवार, आर्थिक स्थिति, सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होती है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू नशा मुक्त भारत से विकसित भारत अभियान को सफल बनाने के लिए सभी वर्गों का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने शिक्षण संस्थानों से भी अपील की। कार्यक्रम में एक्सएलआरआई के प्रोफेसर परमज्योति सिंह ने नशे को राष्ट्रीय आपदा बताते हुए कहा कि यह देश की युवा शक्ति और भविष्य दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं, ब्रह्माकुमारीज की कोल्हान प्रभारी अंजू बहन ने बताया कि अब तक देशभर में लगभग पौने चार लाख लोगों को नशामुक्ति की प्रतिज्ञा दिलाई जा चुकी है।
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