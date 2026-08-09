Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

युवा भी नशा मुक्ति अभियान में दें योगदान : राज्यपाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
Follow us on Google News
share

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने युवा नशा मुक्ति अभियान में योगदान देने की अपील की। उन्होंने रांची में प्रदर्शन कर रहे बच्चों से भी नशामुक्ति में सहयोग का आग्रह किया। भारत सरकार और ब्रह्माकुमारीज के सहयोग से 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान की शुरूआत की गई, जिससे जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।

युवा भी नशा मुक्ति अभियान में दें योगदान : राज्यपाल

राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि युवा नशा मुक्ति अभियान में अपना सक्रिय योगदान दें। इससे इसको सफलता मिलेगी। मीडिया से बातचीत के दौरान एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उनका आग्रह है कि रांची में प्रदर्शन कर रहे बच्चे भी समाज को नशामुक्त बनाने में सहयोग करें। राज्य के बेहतर भविष्य के लिए युवाओं की सकारात्मक भागीदारी जरूरी है। सोनारी मरीन ड्राइव स्थित यूनिवर्सल पीस पैलेस में भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत ब्रह्माकुमारीज और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के मिशन स्पंदन के सहयोग से 10 करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान की शुरुआत की गई।

ये भी पढ़ें:Kodarma News: सेक्रेड हार्ट स्कूल में ‘नशामुक्त भारत अभियान’ पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित

कार्यक्रम में राज्यपाल ने नशामुक्ति जनजागरण बस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह बस करीब दो महीने तक झारखंड और पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों और शहरों में लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेगी। उन्होंने कहा कि ब्रह्माकुमारीज द्वारा कई दशक से आध्यात्मिक, नैतिक शिक्षा और मानवीय मूल्यों के संवर्धन का काम किया जा रहा है। यह प्रसन्नता की बात है कि भारत के राष्ट्रपति का भी संस्था से आत्मिक जुड़ाव रहा है। राज्यपाल ने कहा कि नशे से एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि परिवार, आर्थिक स्थिति, सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होती है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू नशा मुक्त भारत से विकसित भारत अभियान को सफल बनाने के लिए सभी वर्गों का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने शिक्षण संस्थानों से भी अपील की। कार्यक्रम में एक्सएलआरआई के प्रोफेसर परमज्योति सिंह ने नशे को राष्ट्रीय आपदा बताते हुए कहा कि यह देश की युवा शक्ति और भविष्य दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं, ब्रह्माकुमारीज की कोल्हान प्रभारी अंजू बहन ने बताया कि अब तक देशभर में लगभग पौने चार लाख लोगों को नशामुक्ति की प्रतिज्ञा दिलाई जा चुकी है।

ये भी पढ़ें:गुवा सेल के डीएवी व मध्य विद्यालय में चला नशामुक्ति जागरूकता अभियान
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jamshedpur News Jamshedpur Latest News India
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।