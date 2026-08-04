राज्यपाल सचिवालय ने एसकेएममयू से इंटरमीडिएट कर्मियों का ब्योरा मांगा

रांची, विशेष संवाददाता। राज्यपाल सचिवालय ने सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय (एसकेएमयू), दुमका से इंटरमीडिएट अनुभाग में कार्यरत कर्मियों के संबंध में विस्तृत और बिंदुवार सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। सचिवालय ने विश्वविद्यालय की ओर से भेजी गई अधूरी और अव्यवस्थित सूचना पर असंतोष जताते हुए उसे वापस कर दिया है। राज्यपाल सचिवालय के अवर सचिव संजय कुमार की ओर से एसकेएमयू कुलपति को जारी पत्र में कहा गया है कि इससे पूर्व 15 जुलाई को विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट अनुभाग में कार्यरत कर्मियों की संख्या और उनकी नियुक्ति से संबंधित विवरण मांगा गया था। इसके जवाब में विश्वविद्यालय ने अपेक्षित सूचना देने की बजाय हजारों पृष्ठों के रिकॉर्ड भेज दिए, जिससे मामले की समीक्षा करना संभव नहीं हो सका।