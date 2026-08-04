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राज्यपाल सचिवालय ने एसकेएममयू से इंटरमीडिएट कर्मियों का ब्योरा मांगा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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राज्यपाल सचिवालय ने सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट अनुभाग के कर्मियों की जानकारी मांगी है। विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई अव्यवस्थित सूचना पर असंतोष जताते हुए सचिवालय ने उसे वापस कर दिया। विश्वविद्यालय को सभी कर्मियों के विवरण निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्यपाल सचिवालय ने एसकेएममयू से इंटरमीडिएट कर्मियों का ब्योरा मांगा

रांची, विशेष संवाददाता। राज्यपाल सचिवालय ने सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय (एसकेएमयू), दुमका से इंटरमीडिएट अनुभाग में कार्यरत कर्मियों के संबंध में विस्तृत और बिंदुवार सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। सचिवालय ने विश्वविद्यालय की ओर से भेजी गई अधूरी और अव्यवस्थित सूचना पर असंतोष जताते हुए उसे वापस कर दिया है। राज्यपाल सचिवालय के अवर सचिव संजय कुमार की ओर से एसकेएमयू कुलपति को जारी पत्र में कहा गया है कि इससे पूर्व 15 जुलाई को विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट अनुभाग में कार्यरत कर्मियों की संख्या और उनकी नियुक्ति से संबंधित विवरण मांगा गया था। इसके जवाब में विश्वविद्यालय ने अपेक्षित सूचना देने की बजाय हजारों पृष्ठों के रिकॉर्ड भेज दिए, जिससे मामले की समीक्षा करना संभव नहीं हो सका।

सचिवालय ने विश्वविद्यालय को निर्देश दिया है कि प्रत्येक इंटरमीडिएट कर्मी का नाम और पदनाम, शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति की तिथि, नियुक्ति का स्रोत, सक्षम प्राधिकार से नियुक्ति की स्वीकृति प्राप्त होने अथवा नहीं होने की स्थिति और अन्य आवश्यक विवरण निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराए जाएं। वहीं, रांची विश्वविद्यालय, डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय सहित अन्य राजकीय विश्वविद्यालयों की ओर से इस संबंध में निर्धारित प्रारूप में सभी विवरण भेजा जा चुका है।

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