कश्मीर आने से पहले पीएम ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से PoK को लेकर कही थी यह बात

जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्य पाल मलिक ने कहा कि जब मैं जम्मू-कश्मीर का कार्यभार संभालने आया था, तो प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा था कि जम्मू-कश्मीर को इतना चमकाएं कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) के लोग सीमा पार करने की इच्छा करें, यहां आएं और कहें 'यह हमारा कश्मीर है।' कश्मीर में आतंकवादियों को ''पाकिस्तान के खरीदे हुए लड़के बताते हुए सत्यपाल मलिक ने बुधवार को उन्हें चेतावनी दी कि अगर उन्होंने सेब उत्पादकों को उनके उत्पाद घाटी के बाहर बेचने के लिए धमकी देना बंद नहीं किया तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे।

#WATCH Jammu & Kashmir Governor Satya Pal Malik: When I came to take charge of Jammu and Kashmir, Prime Minister told me that make J&K shine so much that people of Pakistan Occupied Kashmir (PoK) wish to cross border, come here, and say 'this is our Kashmir'. pic.twitter.com/uvfPx5XdRB