राज्यपाल से मिलीं क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी मालविका प्रियदर्शिनी, भेंट की पत्रिका 'नमन'
देहरादून। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) से शनिवार को लोक भवन में
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) से शनिवार को लोक भवन में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी देहरादून मालविका प्रियदर्शिनी ने मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल को क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, देहरादून की राजभाषा पत्रिका ‘नमन’ भेंट की। पत्रिका में कार्यालय की वर्ष 2025-26 की वार्षिक गतिविधियों और कार्यों को शामिल किया गया है। पासपोर्ट कार्यालय की विभिन्न गतिविधियों और राजभाषा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों को लेकर भी चर्चा हुई। राज्यपाल ने कार्यालय की गतिविधियों से संबंधित पत्रिका का अवलोकन किया। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के वरिष्ठ अधीक्षक तारेंद्र सिंह और कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी हिवम वर्मा भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने राज्यपाल को कार्यालय की कार्यप्रणाली और राजभाषा संबंधी गतिविधियों की जानकारी दी।
गौरतलब है कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून की ओर से समय-समय पर अपनी गतिविधियों और उपलब्धियों को राजभाषा पत्रिका के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है।
लेखक के बारे मेंChand Mohammad
शॉर्ट बायो : चांद मोहम्मद पिछले 11 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान में देहरादून यूनिट में बतौर वरिष्ठ संवाददाता कार्य कर रहे है।
परिचय एवं अनुभव
चांद मोहम्मद हिंदी पत्रकारिता में एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 11 वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान अखबार में देहरादून में कार्यरत है और हेल्थ रिपोर्टिंग कर रहे है। वह पिछले आठ साल से हिंदुस्तान से जुड़े है। स्वास्थ्य रिपोर्टिंग और सामाजिक मुद्दों पर उनकी मजबूत पकड़ है।
करियर का सफर
चांद ने अपने करियर की शुरुआत 2015 में अमर अखबार देहरादून से की। जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2018 में उन्होंने हिंदुस्तान ज्वाइन किया। वर्तमान में वह हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, मौसम, मुस्लिम कम्युनिटी रिपोर्टिंग के अलावा देहरादून हिंदुस्तान में सह सिटी प्रभारी और सह अपराध संवाददाता की भूमिका में है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
चांद बी कॉम और पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट है। वह यूपी के मुजफ्फरनगर के छोटे से गांव भंगेला से है। समाज के वंचित लोगों की आवाज उठाने, मरीजों की पीड़ा बयां करना उनका एक जज्बा बयां करता है। कोविड के दौरान उन्होंने पीड़ा बताती और सिस्टम पर प्रहार करती रिपोर्टिंग की। मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों पर उन्होंने काफी काम किया है। लगातार जागरूकता परक और रिसर्च बेस्ड स्टोरी हेल्थ और मौसम पर करते है।
विजन
चांद का विजन है कि वह अपने जर्नलिज्म से आम आदमी के मुद्दों को उठाए और उन्हें हल कराए। पाठकों के बीच अखबार की विश्वसनीयता बनाए रखे।
विशेषज्ञता
स्वास्थ्य रिपोर्टिंग, सामाजिक मुद्दों, मौसम, मुस्लिम कम्युनिटी के मामलों के जानकार है।और पढ़ें