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नशा व्यक्ति को कमजोर बनाता है : राज्यपाल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, पटना
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राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सय्यद अता हसनैन ने कहा कि नशा व्यक्ति को कमजोर बनाता है, जबकि अनुशासन उसे मजबूत बनाता है। उन्होंने ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य युवाओं को नशा मुक्ति के राष्ट्रीय अभियान से जोड़ना और इसे जन आंदोलन बनाना है।

नशा व्यक्ति को कमजोर बनाता है : राज्यपाल

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सय्यद अता हसनैन ने कहा कि नशा व्यक्ति को कमजोर बनाता है, जबकि अनुशासन उसे मजबूत बनाता है। राज्यपाल ने रविवार को लोकभवन से ‘नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’ के शुभारंभ समारोह में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए भाग लिया। अभियान का वर्चुअल शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। राज्यपाल ने कहा कि जनभागीदारी के माध्यम से युवाओं को नशा मुक्ति के राष्ट्रीय अभियान से जोड़कर इसे जनआंदोलन का स्वरूप देना ही इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। युवाओं से उन्होंने आग्रह किया कि वे निराशा को कभी अपनी पहचान न बनने दें और न ही उसे नशे की ओर बढ़ने का कारण बनने दें।

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उन्होंने युवाओं से अपने चरित्र को मजबूत बनाने, अपने सम्मान की रक्षा करने और विकसित भारत के निर्माण में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।कार्यक्रम को ब्रह्माकुमारी वर्णिका ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा दस करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाभियान के शुभारंभ के लिए पोस्टर का लोकार्पण किया और पांच ब्रह्माकुमार और कुमारी को ध्वज प्रदान किया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह आदि उपस्थित थे।

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