राज्यपाल ने किया जनरल बिपिन रावत फार्मेसी अकादमिक ब्लॉक का लोकार्पण
राज्यपाल एवं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने वर्चुअल माध्यम से भीमताल में प्रधानमंत्री उषा योजना के तहत जनरल बिपिन रावत फार्मेसी अकादमिक ब्लॉक का लोकार्पण किया। उन्होंने विद्यार्थियों को स्वास्थ्य सेवाओं और अनुसंधान में योगदान देने की प्रेरणा दी। फार्मेसी विभाग की उपलब्धियों की भी जानकारी दी गई।
भीमताल, संवाददाता। राज्यपाल एवं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने बुधवार को वर्चुअल माध्यम से सर जेसी बोस तकनीकी परिसर, भीमताल में प्रधानमंत्री उषा योजना की मेरू परियोजना के तहत निर्मित सीडीएस जनरल बिपिन रावत फार्मेसी अकादमिक ब्लॉक का लोकार्पण किया।राज्यपाल ने कहा कि जनरल बिपिन रावत का जीवन अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और नेतृत्व का प्रेरणास्रोत है। उन्होंने फार्मेसी विद्यार्थियों और शोधार्थियों से स्वास्थ्य सेवाओं, अनुसंधान, नवाचार और किफायती दवाओं के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वविद्यालय में हो रहे अधोसंरचनात्मक विकास की सराहना करते हुए कहा कि नया भवन फार्मेसी शिक्षा और अनुसंधान को नई दिशा देगा। कुलपति प्रो. दीवान सिंह रावत ने राज्यपाल का आभार जताते हुए विश्वविद्यालय की उपलब्धियों का श्रेय शिक्षकों, कर्मचारियों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों के सामूहिक प्रयासों को दिया।
कार्यक्रम में फार्मेसी विभागाध्यक्ष प्रो. कुमुद उपाध्याय ने विभाग की उपलब्धियों की जानकारी दी, जबकि संचालन प्रो. महेंद्र राणा ने किया। इस अवसर पर प्रभारी कुलसचिव राकेश विश्वकर्मा, प्रो. अनीता सिंह आदि रहे।
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