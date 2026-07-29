राज्यपाल ने किया जनरल बिपिन रावत फार्मेसी अकादमिक ब्लॉक का लोकार्पण

भीमताल, संवाददाता। राज्यपाल एवं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) ने बुधवार को वर्चुअल माध्यम से सर जेसी बोस तकनीकी परिसर, भीमताल में प्रधानमंत्री उषा योजना की मेरू परियोजना के तहत निर्मित सीडीएस जनरल बिपिन रावत फार्मेसी अकादमिक ब्लॉक का लोकार्पण किया।राज्यपाल ने कहा कि जनरल बिपिन रावत का जीवन अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और नेतृत्व का प्रेरणास्रोत है। उन्होंने फार्मेसी विद्यार्थियों और शोधार्थियों से स्वास्थ्य सेवाओं, अनुसंधान, नवाचार और किफायती दवाओं के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वविद्यालय में हो रहे अधोसंरचनात्मक विकास की सराहना करते हुए कहा कि नया भवन फार्मेसी शिक्षा और अनुसंधान को नई दिशा देगा। कुलपति प्रो. दीवान सिंह रावत ने राज्यपाल का आभार जताते हुए विश्वविद्यालय की उपलब्धियों का श्रेय शिक्षकों, कर्मचारियों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों के सामूहिक प्रयासों को दिया।