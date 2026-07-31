छात्रा को राज्यपाल ने किया सम्मानित
सरेनी में, राज्यपाल ने तेजगांव के कमला नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय की छात्रा अंशिका सिंह को कुलाधिपति पदक से सम्मानित किया। अंशिका ने लखनऊ विश्वविद्यालय के बी ए अंतिम वर्ष में 88.5 प्रतिशत अंक प्राप्त कर सभी स्नातक छात्रों में सर्वोच्च स्थान हासिल किया।
सरेनी। शुक्रवार को क्षेत्र के कमला नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय तेजगांव की छात्रा अंशिका सिंह को राज्यपाल ने कुलाधिपति पदक देकर सम्मानित किया है। छात्रा कुमारी अंशिका सिंह ने बी ए अंतिम वर्ष में 88.5 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लखनऊ विश्वविद्यालय के समस्त स्नातक विद्यार्थियों में सर्वोच्च स्थान अर्जित किया है।
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