नशामुक्ति केवल सरकार नहीं, पूरे समाज का अभियान: गवर्नर
राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि नशा एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो स्वास्थ्य और भविष्य को प्रभावित करती है। उन्होंने सभी शिक्षण संस्थानों से नशामुक्ति को जन-आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया। योग और ध्यान के माध्यम से युवाओं को स्वस्थ और सशक्त बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि नशा केवल एक व्यक्तिगत आदत नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, परिवार, जीवन और भविष्य को प्रभावित करने वाली गंभीर सामाजिक समस्या है। युवाओं को ड्रग्स और नशे की लत से बचाना हम सभी का सामूहिक कर्तव्य है। नशामुक्ति का यह लक्ष्य केवल सरकार या किसी एक संस्था तक सीमित नहीं रह सकता, इसमें परिवार, शैक्षणिक संस्थान, सामाजिक-धार्मिक संगठन, मीडिया और प्रत्येक नागरिक की सक्रिय सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी शिक्षण संस्थानों का आह्वान किया कि वे विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा देने के साथ-साथ नशामुक्ति को एक जन-आंदोलन का रूप दें। राज्यपाल बुधवार को लोक भवन में प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ‘दस करोड़ नशा मुक्ति प्रतिज्ञा महाअभियान’ के जागरुकता कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रह्माकुमारी संस्था दशकों से आध्यात्मिक चेतना, नैतिक मूल्यों और राजयोग के माध्यम से समाज निर्माण का सराहनीय कार्य कर रही है। नशामुक्त भारत के निर्माण में यह पहल अत्यंत प्रासंगिक है। इस अवसर पर विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष (डीन), ब्रह्माकुमारी की बहनें एवं लोक भवन के अधिकारी उपस्थित थे.
योग, ध्यान और सकारात्मक सोच का बताया लाभ
अपने संबोधन में राज्यपाल ने भारतीय संस्कृति के संयम, आत्मानुशासन और सात्विक जीवन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि योग, ध्यान और सकारात्मक सोच से व्यक्ति में आत्मबल और इच्छाशक्ति का विकास होता है, जिससे वह हर प्रकार के व्यसन से मुक्त रह सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘नशा मुक्त युवा के लिए विकसित भारत संकल्प अभियान’ का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि एक सशक्त और विकसित भारत के निर्माण के लिए हमारे युवाओं का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है।
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